Свидания вслепую, вечеринки в баре: истории знакомства и любви членов королевской семьи Британии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/kensingtonroyal/
Где же встретились Елизавета II и принц Филипп, Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри и другие представители монаршей династии?
Елизавета II и принц Филипп
Королева Великобритании и герцог Эдинбургский встретились в 1934 году на свадьбе принцессы Греции и Дании Марины, которая была кузиной Филиппа, и дяди Елизаветы, принца Джорджа. На тот момент Елизавете было всего 8 лет.
Следующая встреча будущих супругов состоялась пять лет спустя в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Елизавета и Филипп обменялись письмами. В 1946-м Филипп попросил у короля Георга VI руки и сердца его дочери. Свадьба состоялась через год.
Брак Елизаветы II и принца Филиппа длился 73 года. В 2021-м герцог Эдинбургский умер в возрасте 99 лет.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: East News
В 2001 году старший сын Леди Дианы и принцы Чарльза встретил будущую супругу Кейт Миддлтон. Тогда они оба были студентами. Уильям приметил стройную красавицу, когда она вышла на подиум во время студенческого модного показа.
«Когда я встретил Кейт, сразу понял, что она особенная и что я хочу узнать ее ближе», — признавался позже принц.
Свадьба влюбленных состоялась через 10 лет после их знакомства. И уже два десятилетия Кейт Миддлтон является надежным тылом для супруга и его поддержкой.
Семья Кейт не имела титулов и званий. Проще говоря, будущая герцогиня Кембриджская была простолюдинкой. В последний раз члены королевской семьи женились на «обычных» девушках едва ли не за что лет до того, как Уильям повел любимую к алтарю.
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: I-Images/ Global Look press
Герцог и герцогиня Сассекские познакомились летом 2016 года, согласившись на свидание вслепую, которое для них устроили друзья.
Позже Меган рассказывала в интервью, что мало что знала о Гарри. Единственное, она поинтересовалась, хороший ли он человек.
«Если бы он оказался не добрым, то ничего не имело бы смысла», — признавалась она.
Помолвка пары состоялась в ноябре 2017-го, а свадьба — в мае год спустя. Еще через год у Гарри и Меган родился сын Арчи, а в июне текущего года — дочь Лилибет.
Вскоре после свадьбы герцог и герцогиня Сассекские решили расстаться с жизнью членов королевской семьи и переехали в США.
Зара и Майк Тиндалл
Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Зару Филиппс и регбиста Майка Тиндалла познакомил принц Гарри. В 2003-м он с кузиной был в Сиднее на чемпионате мира по регби. Внучка Елизаветы II впервые увидела будущего мужа в баре.
В интервью Daily Mail в 2011 году Майк рассказывал: «У нее был перерыв на год (Зара известная наездница, прим. ред.), и она отдыхала в Австралии с друзьями. Тогда я и увидел ее в баре. После друзья сообщили, что Зара хочет, чтобы я позвонил ей, и мне дали ее номер телефона».
Зара и Майк поженились в июле 2011 года, церемония прошла в эдинбургском отеле.
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк
Фото: www.instagram.com/princesseugenie/
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк встретились в 2010 году. Их познакомили общие друзья на горнолыжном курорте. В 2018-м, после помолвки, Джек рассказал, как произошла их встреча: «Мы катались на лыжах, и это было потрясающе. Любовь с первого взгляда».
Но, даже если бы влюбленные не оказались вместе в горах, у них все равно был шанс познакомиться. Джек Бруксбэнк был менеджером клуба Mayfair Mahiki, клуба, который обожает королевская семья.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Отец Эдоардо Алекс познакомился с матерью Беатрис, Сарой, герцогиней Йоркской на швейцарском горнолыжном курорте Вербье в 1972 году, и семьи дружили много лет.
Беатрис и Эдоардо впервые появились на публике на гала-вечере Национальной портретной галереи в 2019 году. В том же году они были замечены на Гран-при Бахрейна, и Эдоардо сопровождал Беатрис в семейной поездке. Затем они стали гостями на свадьбе леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона в часовне Святого Георгия.
В 2019-м пара объявила о помолвке, перед этим Эдоардо преподнес Беатрис изготовленное на заказ кольцо. Свадьба состоялась в узком семейном кругу в июле 2020 года.
Принцесса Анна и сэр Тим Лоуренс
Фото: Andrew Stuart/ Global Look press
Единственная дочь королевы Елизаветы II познакомилась со своим вторым мужем, сэром Тимом Лоуренсом, когда он служил конюхом Ее Величества.
Пара поженилась 12 декабря 1992 года в приходской церкви Крати, Баллатер, недалеко от Балморала. Они проживают в доме Анны в Глостершире, в Гэткомб-парке.
Фото: East News, z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press, imago stock&people, Andrew Parsons, I-Images, Andrew Parsons, Andrew Stuart