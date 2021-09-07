Свидания вслепую, вечеринки в баре: истории знакомства и любви членов королевской семьи Британии

Где же встретились Елизавета II и принц Филипп, Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри и другие представители монаршей династии?

Елизавета II и принц Филипп

Королева Великобритании и герцог Эдинбургский встретились в 1934 году на свадьбе принцессы Греции и Дании Марины, которая была кузиной Филиппа, и дяди Елизаветы, принца Джорджа. На тот момент Елизавете было всего 8 лет.

Следующая встреча будущих супругов состоялась пять лет спустя в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Елизавета и Филипп обменялись письмами. В 1946-м Филипп попросил у короля Георга VI руки и сердца его дочери. Свадьба состоялась через год.

Брак Елизаветы II и принца Филиппа длился 73 года. В 2021-м герцог Эдинбургский умер в возрасте 99 лет.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон