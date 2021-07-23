Экс-диетолог Кейт Миддлтон раскрыла секрет ее стройности и цветущего внешнего вида

В первую очередь она обозначила важность взаимосвязи между психическим здоровьем и образом жизни, так как нужно совмещать физическую активность, правильное питание, снижение стресса и качественный сон.

Даже с загруженным графиком важно составить режим сна, чтобы организм не испытывал стресс, а вследствие и человек не страдал от недостатка сил. Что касается хорошей кожи, по словам диетолога, ее здоровье идет изнутри и напрямую зависит от качества употребляемой пищи: «Все, что мы едим, становится клетками нашего тела. То же самое и с кожей». Также можно ввести в рацион коллаген, чтобы получить такой же сияющий вид, как у Кейт Миддлтон.