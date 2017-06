Принц Уильям, 35 лет

Общественный и благотворительный деятель, бывший пилот скорой помощи, внук королевы Великобритании Елизаветы II, принц Уильям, может, и не идеальный красавчик, зато обладает морем обаяния и чувством юмора. Правда, Уильям вот уже шесть лет женат на университетской подруге Кейт Миддлтон, родившей ему сына Джорджа и дочь Шарлотту. Зато его младший Гарри пока холостяк.

Принц Гарри, 32 года

Рыжеволосый весельчак и любитель шумных вечеринок принц Гарри готов остепениться и хочет завести семью. Претедентка на роль супруги уже есть — сердце принца, ранее предпочитавшего блондинок, покорила жгучая брюнетка актриса Меган Маркл. Судя по счастливому лицу Меган, за которой теперь охотятся папарацци, парень Гарри что надо.

Жан-Кристоф Наполеон, 30 лет

Его императорское и королевское высочество Жан-Кристоф Луи-Фердинанд-Альберик, принц Наполеон, прапраправнучатый племянник великого императора Наполеона — один из самых завидных женихов планеты. Жан-Кристоф хорош собой, окончил Гарвардский университет, работает инвестиционным банкиром. Великие потомки и титулы привилегий ему не дают, но если Франция вдруг решит вернуться к монархии, он сможет претендовать на престол.

Лоренцо Боргезе, 45 лет

Красавчик Лоренцо Боргезе — потомок принцессы Марселлы Боргезе, сестры Наполеона Паулины Бонапарт Боргезе, Папы Павла V (Камилло Боргезе) и кардинала Сципиона Боргезе. Фамильный герб Боргезе украшает фасад собора Святого Петра в Риме. Лоренцо родидся в Милане, его родители — князь Франческо и простая американка Аманда Лей. Боргезе холост, живет в Нью-Йорке, руководит косметической империей, основанной его бабушкой, принцессой Марселлой Боргезе, и собственным брендом, под которым выпускает косметику, пиво и одежду для мужчин.

Он также является активным защитником животных, выпускает для них специальную органическую косметику и возглавляет некоммерческую организацию Animal Aid USA, занимающуюся их спасением. Лоренцо написал роман The Princess of Nowhere, основанный на истории его семьи, и участвовал в нескольких реалити-шоу, в которых искал себе невесту, но пока так и не нашел свою единственную.

Кронпринц Хуссейн, 22 года

Кронпринц Хуссейн бин аль-Абдалла — сын короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании. На официальном сайте принца сообщается, что он является прямым потомком пророка Мухаммеда в 42-м поколении и назван в честь деда, основателя современной Иордании. Окончил Королевскую Академию в Мадабе, открытую его отцом, изучает политологию в Университете Джорджтауна в Вашингтоне. Хуссейн обожает мотоцикли и активно ведет страницу в Instagram, где у него уже более миллиона подписчиков.

Принц Хамдан, 34 года

Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум сказочно богат — его состояние оценивают в 18 миллиардов долларов. Он управляет инвестиционным фондом и курирует университет, названный в его честь, руководит Лигиой поддержки молодых предпринимателей, Комитетом по спорту эмирата Дубая и Дубайским центром исследования аутизма. Хамдан любит путешествовать, занимается экстримальными видами спорта и показывает свою насыщенную жизнь в Instagram, где у него пять с половиной миллионов подписчиков.

Принц Карл Филипп, 38 лет

Скромник с модельной внешностью шведский принц Карл Филипп является вторым ребенком Его Величества короля Карла XVI Густава и Ее Величества королевы Сильвии и третьим в очереди на трон. Карл получил чин лейтенанта военно-морского флота, окончил курсы графического дизайна в Стокгольме, увлекается фотографией, участвует в автогонках. Недавно он прошел стажировку в National Geographic, после чего принял участие в создании нескольких фильмов о шведском естествоиспытателе Карле Линнее. Покорить сердце Карла удалось модели Софии Хеллквист, на которой он женися пару лет назад.



Андреа Казираги, 33 года

Принц Монако, голубоглазый блондин Андреа Казираги, унаследовал внешность от своей бабушки, известностной красавицы Грейс Келли. Правда, активная светская жизнь Андреа немного поистрепала. Он уже не так неотразим, как во времена бурной молодости, и к тому же женат на представительнице древнего аристократического рода, внучке одного из богатейших людей мира Беатрис Борромео.

Принц Амадео, 31 год

Его Императорское и Королевское Высочество принц Амедео Бельгийский — звучит как песня. Выпускник Лондонской школы Экономики, улыбчивый симпатяга Амадео потерял право престолонаследия в 2015 году, женившись без положенного на это разрешения со стороны своего монаршего дяди, короля бельгийцев Филиппа, на итальянке Элизабетте Марии Росбох фон Волькенштайн. На свадебных фотографиях принц выглядит абсолютно счастливым. Судя по всему, личное счастье интересует его гораздо большое трона и титулов.

Кронпринц Хокон, 43 года

Выпускник Военно-морского училища, красавец-мужчина и настоящий романтик. Кронпринц Норвегии Хокона взял в жены мать-одиночку Метте-Марит, работавшую официанткой. Все родственники были против этого брака, но Хокон усыновил ребенка и женился на любимой, которая ролила ему двоих детей — дочь Ингрид Александра и сын Сверре Магнус. Супруги излучают семейное счастье, но никто не мешает нам представить себя на месте Метте-Марит хотя бы в свои мечтах. А помечтать есть о чем: кронпринц служил во флоте, изучал общественно-политические науки, любит театр и особенно норвежского драматурга Генрика Ибсена, бегает на лыжах, водит яхту, увлекается дельтапланеризмом и отлично выглядит в плавках. Доказательства — в галерее.

Принц Николай, 32 года

Николас Медфорт-Миллс был принцем Румынии всего пять лет. Николас родился в Швейцарии и прожил до 25 лет в Великобринатии, в 2010 году переехал в Румынию и получил от своего деда короля Михая титул принца, начал учить румынский и готовится к тому, чтобы продолжить династию. Однако король разочаровался во внуке, заявил, что ему не хватает королевского достоинства, и лишил его титула. Несостоявшийся принц и сам был рад такому решению: «Королевская жизнь означает существовать таким образом, который для меня неприемлем. По этой причине я принимаю с болью в сердце решение Его Величества Короля Михая».

Дело в том, что Николас не очень любит посещать официальные мероприятия и носить строгие костюмы. Он увлекается велоспртом и любит активно проводить время, участвует в соревнованиях и объездил на велосипеде всю Румынию (а не вникал в тонкости дипломатии, как хотел король Михай). Кроме того, жизнь с титулом принца оказалась лишенной простых человеческих радостей. К примеру, Николас даже не мог заказть любимую пиццу. Когда он назвал службе доставки свой адрес «дворец Элизабета, восточное крыло», над ним просто посмеялись и не стали принимать заказ.

Принц Гийом, 35 лет

Гийом — старший сын великого герцога Люксембургского Анри, наследный великий герцог, принц Нассау и принц Пармский. Будущий герцог окончил Королевскую военную академию в Сэндхерсте и факультет языков, филологии и гуманитарных наук Университета Анже по специальности «политология», говорит на пяти языках. За десять лет службы в Вооруженных силах Люксембурга дослужился до лейтенант-полковника, возглавляет Совет экономического развития. Гийом играет на фортепияно и гитаре, прекрасно поет и... женат на графине Стефании де Ланнуа.

