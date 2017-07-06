Дочь главы МИД России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова недавно дала большое интервью и рассказала, как самостоятельно добилась успеха в карьере. Елизавета Пескова в последнее время стала более обсуждаемой персоной, чем ее папа — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дочь нового президента США Дональда Трампа Иванка получила работу в Белом доме. В общем, девушки не намерены оставаться в тени отцов-политиков и готовы показать, на что способны.

Екатерина Винокурова

Екатерина Винокурова не взяла фамилию успешного папы-дипломата и хотела всего добиться сама. По словам дочери главы российского МИДа, родители дали ей хорошее образование, но в целом в жизни и карьере не помогали. Екатерина училась в Колумбийском университете политологии и Лондонской школе экономики. В Россию она вернулась в 23 года, работала в пресс-службе нефтегазовой компании, московском представительстве лондонской арт-галереи Haunch of Venison и в российском представительстве Christie’s, где дошла до должности директора и в итоге стала почетным председателем. Сейчас Екатерина Винокурова также возглавляет компанию Smart Art, которая является посредником между художниками и коллекционерами. Цель проекта — повысить узнаваемость недооцененных современных художников, в том числе с помощью образовательных программ. Иванка Трамп

Иванка Трамп была успешной бизнесвумен (занимала пост вице-президента компании Trump Organization и основала собственную фирму по производству ювелирных украшений и обуви), а после избрания ее отца на пост президента США решила заняться политикой. Вместе с мужем и детьми Иванка переехала в Белый дом и получила должность ассистента Дональда Трампа. Надо отметить, что в СМИ Иванку обсуждают не меньше, чем ее отца. А на днях она заменила президента на встрече в рамках саммита G20 в Гамбурге, на которой обсуждались вопросы Африки, миграции и здравоохранения. Лейла Алиева

Дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла — общественный деятель, главный редактор журнала «Баку», вице-президент Фонда Гейдара Алиева и глава представительства Фонда в России, генеральный координатор Молодежного форума ОИК по межкультурному диалогу, председатель Азербайджанской молодежной организации России и учредитель Инициативы международного диалога по охране окружающей среды IDEA. Кроме того, Лейла рисует, снимает фильмы и пишет стихи. Милана Кержакова

Дочь члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова, скончавшегося в апреле в результате несчастного случая, похожа на эфирное создание. Однако на деле ее организаторским способностям и хватке можно позавидовать. Милана занимается делами благотворительного фонда своего супруга, футболиста Александра Кержакова, «Звезды детям», который помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также детям с диагнозом ДЦП. Барбара Берлускони

Отец Барбары — экс-председатель Совета министров Италии, политический деятель и бизнесмен Сильвио Берлускони. Барбара посещала актерские курсы, занималась вокалом и фортепиано, но в итоге стала работать вместе с папой. Сечас она входит в состав директоров его медиахолдинга FinInvest и является вице-президентом футбольного клуба «Милан», которым владеет Берлускони. Елизавета Пескова

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова училась во Франции и теперь живет на два города — в Париже и Москве. В последнее время Елизавета стремительно набирает популярность благодаря своим провокационным постам в соцсетях, посвященным острым общественным темам. «Я не говорю на эту тему с родителями почти. Потому что мой папа, будем говорить откровенно, не хочет, чтобы я имела отношение к нему, и я не хочу быть связана с ним. Я — это отдельное поколение. У меня свой блог. Да, благодаря ему я хочу использовать эти возможности. Я не его коллега, я не работаю с ним, я — его дочь. Я родилась в другое время и хочу вести отдельную жизнь, хочу заниматься своим делом, и я очень рада, что могу быть услышана», — заявила Лиза в недавнем интервью. Кинга Дуда

Дочь президента Польши Анджея Дуды учится в Ягеллонском университете в Кракове на юридическом факультете. В 2015 году Кинга принимала участие в предвыборной кампании отца и появлялась на официальных встречах, несмотря на то, что в это же время у нее были экзамены в университете, так что приходилось очень многое успевать. Некоторые политологи уверены, что дочь президента имеет большое влияние на избирателей, поддерживая отца в соцсетях, где ее называют достойной звания первой леди. Алия Шагиева

Дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия — одна из самых необычных представительниц прекрасного пола не только среди дочерей политиков, но и среди девушек вообще. Алию называют киргизской принцессой, она рисует сюрреалистичные картины, публикует в Instagram фото, как будто сделанные на другой планете, не любит роскошь, лишнее внимание и в лучших традициях хиппи призывает всех быть свободными и любить природу и естественность во всех ее прекрасных проявлениях. Сесилия Ахерн

Дочка бывшего премьер-министра Ирландии Берти Ахерна прославилась в качестве автора любовных романов. По ее бестселлеру «P.S. Я люблю тебя» снят одноименный фильм с Хилари Суонк и Джерардом Батлером в главных ролях. Причем написала один из самых популярных современных романов эта лучезарная блондинка, когда ей было всего 24 года. Франсес Эбботт

Бриджит и Франсес Эбботт

У бывшего премьер-министра Австралии Тони Эбботта три дочери, самой популярной из которых стала Франсес — благодаря своей раскованности и тому, что обычно разряжала обстановку и веселила всех во время официальных встреч. Франсес удалось смутить даже принца Гарри! Лола Каримова