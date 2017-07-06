Умницы и красавицы: самые яркие дочери известных политиков
Екатерина Винокурова
Екатерина Винокурова не взяла фамилию успешного папы-дипломата и хотела всего добиться сама. По словам дочери главы российского МИДа, родители дали ей хорошее образование, но в целом в жизни и карьере не помогали. Екатерина училась в Колумбийском университете политологии и Лондонской школе экономики. В Россию она вернулась в 23 года, работала в пресс-службе нефтегазовой компании, московском представительстве лондонской арт-галереи Haunch of Venison и в российском представительстве Christie’s, где дошла до должности директора и в итоге стала почетным председателем.
Сейчас Екатерина Винокурова также возглавляет компанию Smart Art, которая является посредником между художниками и коллекционерами. Цель проекта — повысить узнаваемость недооцененных современных художников, в том числе с помощью образовательных программ.
Иванка Трамп
Иванка Трамп была успешной бизнесвумен (занимала пост вице-президента компании Trump Organization и основала собственную фирму по производству ювелирных украшений и обуви), а после избрания ее отца на пост президента США решила заняться политикой. Вместе с мужем и детьми Иванка переехала в Белый дом и получила должность ассистента Дональда Трампа. Надо отметить, что в СМИ Иванку обсуждают не меньше, чем ее отца. А на днях она заменила президента на встрече в рамках саммита G20 в Гамбурге, на которой обсуждались вопросы Африки, миграции и здравоохранения.
Лейла Алиева
Дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла — общественный деятель, главный редактор журнала «Баку», вице-президент Фонда Гейдара Алиева и глава представительства Фонда в России, генеральный координатор Молодежного форума ОИК по межкультурному диалогу, председатель Азербайджанской молодежной организации России и учредитель Инициативы международного диалога по охране окружающей среды IDEA. Кроме того, Лейла рисует, снимает фильмы и пишет стихи.
Милана Кержакова
Дочь члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова, скончавшегося в апреле в результате несчастного случая, похожа на эфирное создание. Однако на деле ее организаторским способностям и хватке можно позавидовать. Милана занимается делами благотворительного фонда своего супруга, футболиста Александра Кержакова, «Звезды детям», который помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также детям с диагнозом ДЦП.
Барбара Берлускони
Отец Барбары — экс-председатель Совета министров Италии, политический деятель и бизнесмен Сильвио Берлускони. Барбара посещала актерские курсы, занималась вокалом и фортепиано, но в итоге стала работать вместе с папой. Сечас она входит в состав директоров его медиахолдинга FinInvest и является вице-президентом футбольного клуба «Милан», которым владеет Берлускони.
Елизавета Пескова
Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова училась во Франции и теперь живет на два города — в Париже и Москве. В последнее время Елизавета стремительно набирает популярность благодаря своим провокационным постам в соцсетях, посвященным острым общественным темам.
«Я не говорю на эту тему с родителями почти. Потому что мой папа, будем говорить откровенно, не хочет, чтобы я имела отношение к нему, и я не хочу быть связана с ним. Я — это отдельное поколение. У меня свой блог. Да, благодаря ему я хочу использовать эти возможности. Я не его коллега, я не работаю с ним, я — его дочь. Я родилась в другое время и хочу вести отдельную жизнь, хочу заниматься своим делом, и я очень рада, что могу быть услышана», — заявила Лиза в недавнем интервью.
Кинга Дуда
Дочь президента Польши Анджея Дуды учится в Ягеллонском университете в Кракове на юридическом факультете. В 2015 году Кинга принимала участие в предвыборной кампании отца и появлялась на официальных встречах, несмотря на то, что в это же время у нее были экзамены в университете, так что приходилось очень многое успевать. Некоторые политологи уверены, что дочь президента имеет большое влияние на избирателей, поддерживая отца в соцсетях, где ее называют достойной звания первой леди.
Алия Шагиева
Дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия — одна из самых необычных представительниц прекрасного пола не только среди дочерей политиков, но и среди девушек вообще. Алию называют киргизской принцессой, она рисует сюрреалистичные картины, публикует в Instagram фото, как будто сделанные на другой планете, не любит роскошь, лишнее внимание и в лучших традициях хиппи призывает всех быть свободными и любить природу и естественность во всех ее прекрасных проявлениях.
Сесилия Ахерн
Дочка бывшего премьер-министра Ирландии Берти Ахерна прославилась в качестве автора любовных романов. По ее бестселлеру «P.S. Я люблю тебя» снят одноименный фильм с Хилари Суонк и Джерардом Батлером в главных ролях. Причем написала один из самых популярных современных романов эта лучезарная блондинка, когда ей было всего 24 года.
Франсес Эбботт
У бывшего премьер-министра Австралии Тони Эбботта три дочери, самой популярной из которых стала Франсес — благодаря своей раскованности и тому, что обычно разряжала обстановку и веселила всех во время официальных встреч. Франсес удалось смутить даже принца Гарри!
Лола Каримова
Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова является представителем республики при ЮНЕСКО. На этом посту Лола Каримова-Тилляева уделяет большое внимание продвижению многовекового культурного и исторического наследия своей страны. К примеру, недавно рассказала в Instagram об одной из первых узбекских художниц.
Лола также является президентом Азиатского гимнастического союза, известным благотворителем и меценатом. Она основала Республиканский общественный детский фонд «Ты не одинок», оказывающий помощь детям-сиротам, и центр социальной адаптации детей, основной целью которого является помощь детям-инвалидам и детям из неблагополучных семей. Кроме того, Лола способствовала инициированию и осуществлению важных национальных реформ по улучшению ситуации в детских домах Узбекистана.
Фото: Getty, East News, Starfase, Global Look Press, Instagram, Facebook