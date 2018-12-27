Как королевские семьи Великобритании, Монако, Испании и других стран отмечают Рождество

Незадолго до Рождества королевские семьи представляют публике свои фотографии с детьми и другими родственниками. Так, в середине декабря Кенсингтонский дворец обнародовал снимок, на котором принц Уильям и Кейт Миддлтон позируют с 4-летним принцем Джорджем и 2-летней принцессой Шарлоттой. Комментарий к трогательной фотокарточке гласил: «Новая семейная фотография — герцог и герцогиня Кембриджские, принц Джордж и принцесса Шарлотта в Кенсингтонском дворце. Это рождественская открытка молодой королевской семьи».

По традиции, вся королевская семья собирается накануне Рождества в поместье Сандрингем в Норфолке, где они наряжают елку и обмениваются подарками. Cтоит отметить, что дорогие презенты преподносить не принято, так что они дарят друг другу милые и забавные безделушки. Вечером все собираются за праздничным ужином, на утро 25 декабря после завтрака пешком отправляются в церковь Святой Марии Магдалины на службу. Затем следует рождественский обед, а после — трансляция новогоднего обращения Елизаветы II к подданным.

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