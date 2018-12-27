logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Как королевские семьи Великобритании, Монако, Испании и других стран отмечают Рождество

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 36

Королева Елизавета II

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Незадолго до Нового года и Рождества предлагаем вам узнать и посмотреть, как рождественские праздники отмечают в королевских семьях разных стран мира. Монархи, как и обычные люди, собираются семьями, наряжают елки, дарят друг другу подарки, посещают церковные службы, накрывают столы с вкусными блюдами и даже сами пекут праздничные имбирные пряники.

Великобритания

Незадолго до Рождества королевские семьи представляют публике свои фотографии с детьми и другими родственниками. Так, в середине декабря Кенсингтонский дворец обнародовал снимок, на котором принц Уильям и Кейт Миддлтон позируют с 4-летним принцем Джорджем и 2-летней принцессой Шарлоттой. Комментарий к трогательной фотокарточке гласил: «Новая семейная фотография — герцог и герцогиня Кембриджские, принц Джордж и принцесса Шарлотта в Кенсингтонском дворце. Это рождественская открытка молодой королевской семьи».

По традиции, вся королевская семья собирается накануне Рождества в поместье Сандрингем в Норфолке, где они наряжают елку и обмениваются подарками. Cтоит отметить, что дорогие презенты преподносить не принято, так что они дарят друг другу милые и забавные безделушки. Вечером все собираются за праздничным ужином, на утро 25 декабря после завтрака пешком отправляются в церковь Святой Марии Магдалины на службу. Затем следует рождественский обед, а после — трансляция новогоднего обращения Елизаветы II к подданным.

Монако

Еще в 1950-е годы княгиня Грейс Келли положила начало душевной и благородной традиции, предложив устраивать рождественский праздник для детей из малоимущих семей. С тех пор малыши проводят праздничный день во дворце семьи Гримальди, где им дарят подарки, угощают шоколадным молоком и лакомствами. Теперь детей во дворце встречают князь Альбер II с супругой Шарлен и их дети, близнецы Жак и Габриэлла.

Испания

Король Филипп VI и королева Летисия в сочельник устраивают во дворце Сарсуэла рождественский ужин для родителей, короля Хуана Карлоса I и королевы Софии. Рождество в Испании считается самым главным праздником, однако маленькие принцессы Леонор и София, как и другие испанские дети, получают подарки не 25 декабря, а только в ночь с пятого на шестое января, когда отмечается праздник Трех Царей, или Волхвов, которым они пишут письма вместо Санта-Клауса.

Швеция

Кронпринцесса Виктория и ее муж Даниэль каждый год поддерживают семейную традицию — накануне Рождества публикуют на сайте Дротт­нингхольмского дворца видеоролик, в ко­тором вместе с дочкой Эстель пекут имбирные пряники. Впервые королевский празднично-кулинарный ролик был снят в далеком 1985 году, тогда король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвиия и их трое детей — кронпринцесса Виктория, принцесса Мадлен и принц Карл Филип — готовили сосиски. В зимние каникулы шведская королевская семья отмечает не только Рождество, но и день рождения королевы Сильвии, так что застолья длятся не один день.

Норвегия

Король Харальд V и королева Соня с детьми и внуками отмечают Рождество на своей старинной вилле Kongsseteren, расположенной неподалеку от Осло. Незадолго до праздника они, как и все другие королевские семьи, публикуют традиционный праздничный семейный портрет. В 2012 году произошел забавный случай, когда дочь наследного принца Хокона, принцесса Ингрид, которой на тот момент было восемь лет, призналась, что для нее нет ничего скучнее, чем позировать для официальных фотографий, особенно рождественских. Судя, по последним снимкам, Ингрид научилась относиться к своим монаршим обязанностям с юмором.

Нидерланды

В Голландии праздновать Рождество начинают еще в середине ноября, когда из Испании приплы­вает на своем корабле Синтерклаас — так голландцы зовут Санта-Клауса. В порту гостей встречают местные жители и монаршая семья — король Виллем-Александр, его супруга Максима и дочери, принцессы Катарина, Алексия и Ариана. Королева Максима родом из Аргентины, так что, как правило, они отмечают Рождество в аргентинской резиденции El Messidor.

Дания

Огромная интернациональная семья королевы Маргрете II собирается во дворце и несколько дней отмечает Рождество. Так, 23 декабря все вместе наряжают елку и заворачивают подарки. На следующий день самые маленькие члены семьи расставляют на улице у дворца тарелочки с рисовой кашей для гномов, помощников Санты. Затем следует праздничное застолье. В канун Нового года королева произносит речь, которую транслируют по телевидению, а потом к Ее Величеству приезжают в гости друзья, для которых устраиваются маскарад и ужин, завершающийся салютами.

Бельгия

Король Бельгии Филипп с супругой королевой Матильдой и детьми — принцем Габриэлем, принцессой Элеонорой, принцем Эммануэлем и кронпринцессой Елизаветой — собираются вместе на традиционном рождественском концерте в королевском дворце в Брюссель. Там же они ежегодно делают семейный рождественский портрет.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: dpa, eastnews, globallookpress, kongehuset.dk, www.palais.mc, getty, instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова
Наталья Ионова о пикантных фото: «Я красивая раскрепощенная женщина»
«Это же самая красивая женщина России»: Гела Месхи рассказал, за что его родители особенно любят Екатерину Климову
Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету
«Красивая до безобразия»: заметно похудевшая Анна Семенович принимает комплименты поклонников
Лолита Милявская будет судиться с организацией ЖКХ, которой должна 260 тысяч рублей