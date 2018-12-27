Как королевские семьи Великобритании, Монако, Испании и других стран отмечают Рождество

Великобритания
Незадолго до Рождества королевские семьи представляют публике свои фотографии с детьми и другими родственниками. Так, в середине декабря Кенсингтонский дворец обнародовал снимок, на котором принц Уильям и Кейт Миддлтон позируют с 4-летним принцем Джорджем и 2-летней принцессой Шарлоттой. Комментарий к трогательной фотокарточке гласил: «Новая семейная фотография — герцог и герцогиня Кембриджские, принц Джордж и принцесса Шарлотта в Кенсингтонском дворце. Это рождественская открытка молодой королевской семьи».
По традиции, вся королевская семья собирается накануне Рождества в поместье Сандрингем в Норфолке, где они наряжают елку и обмениваются подарками. Cтоит отметить, что дорогие презенты преподносить не принято, так что они дарят друг другу милые и забавные безделушки. Вечером все собираются за праздничным ужином, на утро 25 декабря после завтрака пешком отправляются в церковь Святой Марии Магдалины на службу. Затем следует рождественский обед, а после — трансляция новогоднего обращения Елизаветы II к подданным.
Монако
Еще в 1950-е годы княгиня Грейс Келли положила начало душевной и благородной традиции, предложив устраивать рождественский праздник для детей из малоимущих семей. С тех пор малыши проводят праздничный день во дворце семьи Гримальди, где им дарят подарки, угощают шоколадным молоком и лакомствами. Теперь детей во дворце встречают князь Альбер II с супругой Шарлен и их дети, близнецы Жак и Габриэлла.
Испания
Король Филипп VI и королева Летисия в сочельник устраивают во дворце Сарсуэла рождественский ужин для родителей, короля Хуана Карлоса I и королевы Софии. Рождество в Испании считается самым главным праздником, однако маленькие принцессы Леонор и София, как и другие испанские дети, получают подарки не 25 декабря, а только в ночь с пятого на шестое января, когда отмечается праздник Трех Царей, или Волхвов, которым они пишут письма вместо Санта-Клауса.
Швеция
Кронпринцесса Виктория и ее муж Даниэль каждый год поддерживают семейную традицию — накануне Рождества публикуют на сайте Дроттнингхольмского дворца видеоролик, в котором вместе с дочкой Эстель пекут имбирные пряники. Впервые королевский празднично-кулинарный ролик был снят в далеком 1985 году, тогда король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвиия и их трое детей — кронпринцесса Виктория, принцесса Мадлен и принц Карл Филип — готовили сосиски. В зимние каникулы шведская королевская семья отмечает не только Рождество, но и день рождения королевы Сильвии, так что застолья длятся не один день.
Норвегия
Король Харальд V и королева Соня с детьми и внуками отмечают Рождество на своей старинной вилле Kongsseteren, расположенной неподалеку от Осло. Незадолго до праздника они, как и все другие королевские семьи, публикуют традиционный праздничный семейный портрет. В 2012 году произошел забавный случай, когда дочь наследного принца Хокона, принцесса Ингрид, которой на тот момент было восемь лет, призналась, что для нее нет ничего скучнее, чем позировать для официальных фотографий, особенно рождественских. Судя, по последним снимкам, Ингрид научилась относиться к своим монаршим обязанностям с юмором.
Нидерланды
В Голландии праздновать Рождество начинают еще в середине ноября, когда из Испании приплывает на своем корабле Синтерклаас — так голландцы зовут Санта-Клауса. В порту гостей встречают местные жители и монаршая семья — король Виллем-Александр, его супруга Максима и дочери, принцессы Катарина, Алексия и Ариана. Королева Максима родом из Аргентины, так что, как правило, они отмечают Рождество в аргентинской резиденции El Messidor.
Дания
Огромная интернациональная семья королевы Маргрете II собирается во дворце и несколько дней отмечает Рождество. Так, 23 декабря все вместе наряжают елку и заворачивают подарки. На следующий день самые маленькие члены семьи расставляют на улице у дворца тарелочки с рисовой кашей для гномов, помощников Санты. Затем следует праздничное застолье. В канун Нового года королева произносит речь, которую транслируют по телевидению, а потом к Ее Величеству приезжают в гости друзья, для которых устраиваются маскарад и ужин, завершающийся салютами.
Бельгия
Король Бельгии Филипп с супругой королевой Матильдой и детьми — принцем Габриэлем, принцессой Элеонорой, принцем Эммануэлем и кронпринцессой Елизаветой — собираются вместе на традиционном рождественском концерте в королевском дворце в Брюссель. Там же они ежегодно делают семейный рождественский портрет.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: dpa, eastnews, globallookpress, kongehuset.dk, www.palais.mc, getty, instagram
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