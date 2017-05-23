Кристина Орбакайте

Мама троих детей Кристина Орбакайте может похвастаться не только стройной фигурой, которую смело демонстрирует в довольно смелых концертных костюмах. Ухоженная и стильная Орбакайте выглядит гораздо моложе своих лет. Особенно это заметно, если посмотреть на певицу рядом с ее 26-летним сыном Никитой. Мама похожа на сестру — это про Кристину.

Оксана Фандера

Еще одна мама-«сестра» — Оксана Фандера. Вечно молодая, сексуальная, легкая, воздушная и озорная Оксана является мамой 26-летнего Ивана и 22-летней Елизаветы. В начале ноября актриса отметит юбилей — ей исполнится 50 лет. Смотрим и не верим!

Ирина Салтыкова

Неменяющаяся внешность Ирины Салтыковой уже много лет остается загадкой для ее поклонников. В начале мая певица устроила в Монако вечеринку с лучшими подругами по случаю своего 51-летия. Глядя на блондинку-именинницу в белоснежном обтягивающем платье, поздравить ее хотелось скорее с 30-летием.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес в июле исполнится 48 лет, но сбавлять обороты она не собирается. Певица и актриса продолжает давать жару на сцене, смело демонстрирует на красных дорожках результаты многочасовых тренировок и крутит романы. Недавно в сети Лопес попал видный мужчина и талантливый бейсболист, 41-летний Алекс Родригес.

Наталия Орейро

Наталия Орейро на днях отметила 40-летие. Разменяв пятый десяток, уругвайская актриса и певица легко бы могла снова сыграть в сделавшем ее популярной сериале «Дикий Ангел». Причем не в продолжении «20 лет спустя». Орейро практически не изменилась, а в форме себя поддерживает, регулярно занимаясь танцами и йогой.

Элизабет Херли

Элизабет Херли — мощный мотиватор для женщин «50+». Да и для тех, кто моложе на четверь века. В 51 год британская актриса и модель выглядит в бикини так, что при взгляде на нее хочется немедленно бежать в спортзал, работать над собой, стремиться к совершенству и не бояться возраста. Стоит ли удивляться, что 15-летний сын актрисы Дамиан с удовольствием выходит с мамой в свет и позирует на красных дорожках.

Ирина Нельсон

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон вовремя отказалась от ботокса и разгадала секрет вечной молодости. Выглядеть Ирине молодо и свежо помогают йога, вегетарианство, регулярная чистка организма и позитивный настрой.

Эль Макферсон

Австралийская топ-модель Эль Макферсон в начале карьеры получила прозвище «Тело» благодаря идеальной фигуре, которой может гордиться и в свои 53 года. Секреты молодости и красоты Макферсон не скрывает: «Находясь в горах, я катаюсь на лыжах, а если отдыхаю около воды — плаваю. Также я могу заниматься йогой или тренироваться в зале. Кроме того, я везде ношу с собой спортивную обувь и айпод. Бег — это не только эффективный способ сохранять форму, но и своеобразный вид медитации. Не сидите на диетах и не падайте от усталости в тренажерном зале несколько раз в неделю. Лучше ежедневно выполнять не слишком сложные упражнения или бегать. Главное, не запускать себя. Моя мотивация — это чувство радости, вдохновения, страсти, спокойствия, силы и здоровья. Для меня это важнее, нежели цифры на весах, именно это побуждает меня правильно питаться и тренироваться».



Наташа Королева

Наталью Королеву мотивирует супруг, танцор и владелец спортивного кулаба Сергей Глушко. Получается результативно. Певица села на диету, перестала пропускать тренировки, бодро готовится отмечать 45-летие и делится секретами красоты.

Екатерина Андреева

Екатерина Андреева выглядит ровесницей своей 34-летней дочери Наташи. «Как сестры», — самый популярный комментарий к фотографиям 55-летней телеведущей и ее дочки. Мы считаем, что феномен нестареющей Андреевой в том, что прежде всего она молода душой. Убедиться можно при личной встрече или заглянув в ее Instagram.

Холли Берри

Холли Берри считает, что с возрастом женщина не увядает, а расцветает. По словам актрисы, к 50 годам она стала выглядеть лучше, чувствовать себя увереннее и получать больше удовольствия от секса. Охотно верим.

Валерия

Валерия в следующем году отметит 50-летний юбилей, но переживать из-за возраста не собирается. Каждую свободную минуту певица старается посвящать занятиям йогой и спортом, следит за собой и продолжает получать от поклонников комплименты в стиле «прямо как девочка».

Энди Макдауэлл

В апреле Энди Макдауэлл исполнилось 59 лет. Пару лет назад в фильме «Супер Майк XXL» актриса, по сценарию, соблазнила горячего красавчика Джо Манганьелло. На такую роль и в таком возрасте могли пригласить разве что Энди, которая выглядит как роскошная женщина, а не как дама в почтенном возрасте. Макдауэлл не скрывает, что регулярно пользуется лифтинговыми кремами, но главный секрет в другом: «Йога! Она не только тренирует тело, но и заставляет вас иначе смотреть на мир и на себя. Нужно чувствовать себя молодой».

Кристи Бринкли

Модель Кристи Бринкли в свои 63 (!) снялась в бикини вместе с дочками для журналала Sports Illusrated. Кадры действительно впечатляют. Кристи старается поддерживать себя в форме и пока обходит стороной кабинет пластического хирурга: «Я никогда не делала пластических операций, но существует множество неинвазивных процедур, помогающих уменьшить провисание тканей и количество морщин, а также убрать пигментацию. Я посещаю своего дерматолога примерно раз в месяц, делаю комплекс процедур ухода за лицом. Я люблю современные технологии!».

Фото: Global Look Press, East News, Instagram