5 мая знаменитой российской певице Ирине Салтыковой исполнился 51 год. В честь этого праздника певица устроила вечеринку в рыбном ресторане в Монако. Как сообщает WMJ.ru, среди гостей именинницы была Юлия Началова.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official)Май 6 2017 в 2:16 PDT

Праздник получился жарким: девушки танцевали под зажигательный хит Ирины Аллегровой «С днем рождения» и желали имениннице «любви до головокружения». Все гостьи выбрали для вечера короткие сексуальные платья, а сама Ирина блистала в белоснежном платье-бюстье с пышной юбкой.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official)Май 6 2017 в 3:33 PDT

В очередной раз певица доказала, что время над ней не властно, и об истинном ее возрасте можно узнать, лишь заглянув в паспорт.

Фото: instagram.com