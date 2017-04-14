Около месяца назад Екатерина Андреева впервые показала поклонникам свою единственную наследницу Наташу. Тогда ведущая поделилась видео, где их с дочкой готовили к семейной фотосессии.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Апр 13 2017 в 11:18 PDT

Сегодня же Андреева решила представить подписчикам результаты этой самой съемки, опубликовав студийные снимки, которые она сопроводила трогательным письмом.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Май 21 2017 в 11:18 PDT

«Если смотреть с ней (с ним) в одном направлении. Если видеть в ней (в нём) личность и не унижать воплями, даже когда ей (ему) год, два, десять, шеШнадцать. Если, чтобы её (его) поведение тебе нравилось, самой быть на высоте. Если подавать хороший пример своей жизнью и просто ЛЮБИТЬ...то ...она( он) ответят тебе тем же(как аукнется-так откликнется) и тогда спустя годы-Вы все также сможете сидеть рядом на диване и смотреть в одном направлении».

На фото 55-летняя Екатерина и ее 34-летняя дочь предстали в нескольких образах. На одних снимках они появились в элегантных черных платьях, на других же выбрали более простой вариант — модные рваные джинсы. Поклонники Андреевой остались в восторге от красивых кадров и отметили, что мама с дочкой выглядят словно сестры.

Фото: instagram.com