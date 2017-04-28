Не успели мы отойти от обернутой в легкое кружево Анастасии Волочковой в нескромных чулках, как на церемонии вручения латинских музыкальных наград вышла на красную дорожу Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес

В Майами прошла очередная церемония награждения Billboard Latin Music Awards. После появления на красной дорожке Дженнифер Лопес стало очевидно, что не так уж и важно, кто какую награду получит. В центре внимания оказалась певица и все части ее тела, которые можно было при желании и при отсутствии такового разглядеть под сеткой, напоминающей платье на самой начальной стадии создания или уже вполне готовый наряд для насещенного досуга в стиле БДСМ. Лопес сама помогала создавать этот наряд дизайнеру Джулиену МакДональду. Под платье Дженнифер надела не очень подходящие к образу в целом белые трусы. Но спасибо, что надела.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова появилась на торжестве по случаю дня рождения друга в прозрачном кружевном платье с декольте в форме капельки, сквозь которое игриво просвечивались черные чулки и белое боди. Вот такой эффектный праздничный образ на радость имениннику.

Эшли Грэм

Plus-size-модель попала в список самых влиятельных людей по версии авторитетного издания Time и пришла получать награду во всеоружии. Эшли Грэм так увлеклась защитой полных женщин и пропагандой бодипозитива, что с каждой новой фотосессией и каждым светским выходом все более агрессивно демонстрирут свои пышные формы. На этот раз было даже немного страшно оказаться на пути Грэм: глубокое декольте, тугой корсет, разрез почти до пояся (в котором мы разглядели утягивающее белье) и обилие голого тела. Весите меньше 90 кг? Тогда вам не выжить в схватке с этой девушкой.

Грэйс Хайтауэр

Супруга Роберта Де Ниро очень любит леопардовый принт и периодически выходит в свет в образе озорной хищницы. Обычно Грэйс сдерживается и надевает только одну «хищную» вещь, но на этот раз не удержалась. В итоге получилось что-то вроде костюма кошечки на детском утреннике для взрослых. Вполне возможно, Роберт Де Ниро одобряет такой стиль, но это уже личные дела супругов.

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В своем Instagram Алена Водонаева — роковая красотка, хищница и икона стиля. Куда все это исчезает, когда телеведущая выходит в свет? Тайна за семью фотофильтрами.

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Энди Макдауэлл

Энди Марионовна Макдауэлл на красной дорожке в образе школьной учительницы. Не хватает доски и указки. Из уважения к таланту актрисы ставим оценку «удовлетворительно».

Фото: East News, Instagram, Global Look Press, Passion