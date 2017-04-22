Прозрачное платье, которое надела сегодня Анастасия Волочкова на вечеринку, посвященную дню рождения ее друга, вызвало не только массу комплиментов от гостей вечера, но и бурю эмоций у пользователей Сети. В блоге балерины давно не было такого оживления, пишет «Дни.ру». Фанаты разглядели под кружевной тканью нижнее белье и чулки. Артистка же выглядела абсолютно невозмутимо, позировала и улыбалась на камеру.

«Сегодня юбилей прекрасного Ромы Жукова! Мы с ним записали дуэт "Вселенная", музыку и слова к которому он написал. Сегодня исполним!», — написала она.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Апр 21 2017 в 11:02 PDT

«Стесняюсь спросить, это чулки просвечиваются?», «Вы нашли себе супер стилиста!! Я думаю вы друг друга поняли! И теперь еще больше будете нас радовать. Трусы очень с платьем сочетаются, никого не слушайте», «Настя!!!! Отвал башки!», — ерничали они. Отрицательных реплик было столько, что Волочкова решила удалить их все и отключила возможность оставлять комментарии.

Чуть позже она опубликовала еще несколько снимков, которые доказывают, что при другом освещении ее наряд выглядит несколько скромнее.

Немногим ранее в блоге звезды появились фотографии, на которых она встречает своего стилиста, завернувшись в полотенце, а дома предстает перед ним в трусах и пуантах. Вероятно, у балерины было игривое настроение и она решила подразнить публику.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Апр 21 2017 в 7:35 PDT

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Апр 21 2017 в 9:41 PDT

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Апр 21 2017 в 2:25 PDT

Фото: starface.ru, instagram.com