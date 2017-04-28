В этот вечер по красной дорожке прошлось множество знаменитостей, однако все взгляды были прикованы к 47-летней Дженнифер Лопес, которая поразила присутствующих откровенными нарядами, не оставив простора для воображения. На церемонии певица решила выгулять сразу два платья, сшитые в виде сетки: серебристое и черное, каждое из которых едва прикрывало ее стройное тело. По сравнению с ними даже наряды Ким Кардашьян показались бы скромными и закрытыми.

Однако больше всего поклонникам запомнилось черное платье с глубоким декольте из коллекции Julien Macdonald autumn/winter 2017. Помимо того, что этот наряд можно смело назвать «голым», из-под него виднелось белое нижнее белье, а знаменитые ягодицы были лишь немного прикрыты. Несмотря на это, Джей Ло оно понравилось больше, так как в своем блоге актриса опубликовала фото именно в этом образе, который дополнила черными туфлями с открытым мыском и аксессуарами в тон.

«Спасибо всем поклонникам и болельщикам! Я вас люблю».

Подписчики артистки были восхищены ее формами и подтянутым телом, а вот смелый образ совсем не оценили: «Ужасно, это перебор», «Великая женщина, но платье слишком открытое», «Так вот куда подевалась бабушкина салфетка».

В отличие от Джей Ло, 42-летняя актриса Ева Лонгория выбрала для выхода в свет более спокойный наряд — белый костюм, который выгодно подчеркнул все ее достоинства. Отметим, что на красной дорожке звезду «Отчаянных домохозяек» сопровождал ее муж Хосе Бастон, пара с удовольствием позировала фотографам, а супруг не мог оторвать взгляда от Евы.

«Вы вдохновение. Как красивая», «Красавица», «Сама элегнатность!», «Шикарный костюм», — восхитились образом Евы поклонники.

А какой образ нравится вам больше?

Фото: east news, instagram