Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова: «Играю шикарных женщин, но в жизни я другая»

Passion.ru: А как вообще на вашу работу и профессию реагирует супруг (бизнесмен Валерий Муратов, — прим. ред.)? Не переживает из-за вашей растущей популярности, не хочет спрятать вас дома?

Т. Х.: У нас, наоборот, отношения, заточенные на то, что каждый развивается в своей профессии, добиваетcя успеха. Ему очень льстит, что я становлюсь более популярной, и нравится это, он мной гордится. Я знаю истории про ревность к успеху и ревность вообще, но это не про нас.

Passion.ru: А как вы вообще познакомились и решили пожениться так быстро?

Т. Х.: Да-да, всего через два-три месяца после начала отношений он мне сделал предложение. Но мы до этого не один год заочно были знакомы. Когда встретились, мой муж был не свободен, так что не восприняли друг друга... А когда он освободился (смеется), он поздравил меня в Facebook с днем рождения, и я все поняла. Человек, с которым знакомы пару лет, вдруг тебе берет и пишет.

Passion.ru: А вы взяли и сразу сказали «да»? Почему? Чем покорил?

Т. Х.: Умом и упорством! Я видела, что у него нет никаких сомнений. Он просто пришел и завоевал меня. Он мне даже не дал возможности подумать!

Passion.ru: Да а в чем сомневаться?! Татьяна, вы снимаетесь в кино, поддерживаете себя в прекрасной форме, рисуете, играете на фортепиано, вяжете, печете полезные торты, вы прекрасная мама и жена... В общем, производите впечатление идеальной женщины! Признайтесь, у вас есть недостатки?

Т. Х.: Да, конечно, мы все в социальных сетях создаем образ, делаем идеальную картинку! Я же не буду себя фотографировать уставшей, ненакрашенной, считающей бухгалтерию (смеется)... Такое мы все обычно не выкладываем. В целом, все как у всех, но успеваю я многое. У меня расписаны планы на день и на месяц, я практически не смотрю телевизор и очень редко встречаюсь с друзьями. У меня маленький ребенок (недавно Татьяна впервые стала мамой), съемки, я запускаю свой марафон... Мой график расписан на месяц вперед, а я постоянно на телефоне. У моего сына три игрушечных телефона: он по ним разговаривает (смеется), иногда одновременно. Просто он видит маму и папу, постоянно говорящих по телефону, и копирует. Он еще не говорит, но уже знает слово «алло», берет хлебец и звонит по нему (смеется) — изображает нас.