Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова: «Играю шикарных женщин, но в жизни я другая»
Фото: Личный архив звезды
Фото: Ксения Бубенец, видеосервис START
Passion.ru: Татьяна, вы занимались художественной гимнастикой, потом работали моделью — сначала стали мастером спорта, потом победительницей конкурсов красоты... Каких высот планируете добиться в кино? На каких актрис равняетесь в профессии?
Татьяна Храмова: Из современных актрис я скорее равняюсь на голливудских, которые сыграли множество интересных ролей и постоянно работают над собой. Это всем известные Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, Моника Беллуччи... То есть все эти шикарные женщины и талантливейшие актрисы, которые постоянно совершенствуются.
Passion.ru: К слову о шикарных женщинах... Вас многие поклонники считают шикарной женщиной, а как к этому статусу относитесь вы?
Т. Х.: Я знаю, что в кадре я могу сыграть шикарную женщину — я могу и мне нравится, мне есть, где развернуться, в кино в этом плане (смеется). Но на самом деле я совершенно другая. Знаете, актрисы иногда и в жизни ведут себя немного вальяжно и пафосно... Я могу такой быть только в роли. В жизни я достаточно простой человек. Например, я никогда не ношу каблуки, а в кадре часто бываю на высоченных каблуках, вся такая с походкой от бедра и дерзкая. В обычной жизни вообще себя так не веду и не одеваюсь.
Фото: Ксения Бубенец, видеосервис START
Passion.ru: Не боитесь стать заложницей образа роковой красотки в кино?
Т. Х.: Да я в любом случае буду! В российском кино так обычно и случается. Если я красивая брюнетка с карими глазами, то, скорее всего, буду играть отрицательные роли, роковых красоток. Положительными же обычно считают нежных голубоглазых блондинок, а мы — кареглазые брюнетки с яркими чертами лица — вроде бы как сможем и сами пробиться в жизни (смеется). И в кино та же история!
Passion.ru: Вы сейчас описали свою героиню сериала «Фитнес» — яркую и амбициозную брюнетку с сильным характером... Вы уже говорили, что у вас мало общего, но явно вы в чем-то похожи?
Т. Х.: Ну конечно, в чем-то похожи — ее ведь играю я, и то, что я там выдаю, я вытаскиваю из своей «копилочки»! Где-то во время съемок я знакомлюсь с собой — выдаю то, с чем в жизни не сталкиваюсь, но что есть внутри потенциально. Многие мне, кстати, говорят, что не узнают меня на экране, потому что в жизни у меня даже голос другой.
Passion.ru: В душевном плане понятно, а что о теле? Ваша героиня очень трепетно относится к своей внешности и стройной фигуре в частности. Вы так же строги к себе?
Т. Х.: У меня уже вошло это в привычку, все-таки сериал снимаем уже четыре года, и все это время мне нужно держать себя в форме. К началу съемок пришлось приводить себя в форму, хотя раньше вообще не занималась спортом. После завершения карьеры в cпортивной гимнаcтике я презирала любые физические нагрузки! Я была стройной, но не было мышц, не было спортивных форм, а когда я пришла в форму для съемок, я поняла, что это целый образ жизни, и он мне нравится больше. Я перешла на правильное питание, стала заниматься... Это полностью вошло в мой образ жизни, моя семья стала так жить. В общем, это не просто тренировки время от времени и питание, а целый образ жизни!
Фото: Ксения Бубенец, видеосервис START
Passion.ru: Как относитесь к набирающему популярность бодипозитиву? Многие ведь считают, что женщины (да и мужчины) не обязаны быть подтянутыми, спортивными, уверяют, что надо любить себя такими, какие есть, и не напрягаться...
Т. Х.: Я считаю, что такой подход продвигают ленивые. Простите, конечно, и пусть на меня сейчас все накинутся (смеется), но я не знаю мужчин и женщин, которые восхищались бы рыхлыми телами. Я не против полноты, но это должно быть красиво, тело должно быть подтянутым. В защиту своей точки зрения могу сказать, что полнота внешне прибавляет возраст... Во-вторых, это плохо влияет на здоровье. Не надо оправдывать свою лень! Например, если мужчине 50 лет, и он подтянутый, стройный, в хорошей форме, а рядом «растекшийся» мужик, выступающий за бодипозитив, — вы кого выберете?
Passion.ru: Никаких поблажек, понятно. Сколько сами сейчас тренируетесь для поддержания себя в форме?
Т. Х.: Сейчас тренируюсь два раза в неделю, потому что у меня теперь одновременно три работы (Татьяна снимается в сериале, ведет свой бизнес и готовит к запуску свой марафон, — прим. ред.). В идеале, конечно, тренироваться три раза в неделю. Это стандартная нагрузка, но пока я ее не тяну.
Фото: Ксения Бубенец, видеосервис START
Passion.ru: Занимаетесь с тренером?
Т. Х.: Всегда. Несмотря на то, что я профессиональная спортсменка, считаю, что всегда рядом должен быть человек, с которым тренируешься. Когда приходишь в спортзал сам, потратишь впустую кучу времени — будешь шататься, залипать в телефоне, придумывать себе отмазки. Все будет не так эффективно!
Passion.ru: В июне 2019-го вы впервые стали мамой и вернулись к работе уже спустя полтора месяца. И выглядели классно... Судя по всему, помогли дисциплина и занятия с тренером.
Т. Х.: Я всегда всем говорю, что хорошую форму не надо сохранять, не надо в нее возвращаться, надо в ней просто быть (смеется)! Я свою форму во время беременности не теряла. Некоторые думают, что в это время надо все что угодно есть, толстеть... Я придерживалась того же питания, во время второго триместра начала тренировки в зале. Конечно, пресс я не качала, но физическая нагрузка была всегда. В третьем триместре я активно ходила в бассейн. И никаких булок и сладкого! Один раз я хотела торт два дня подряд, съела, увидела отеки сразу... Потом изучала этот вопрос. Многим мамам кажется, что во время беременности хочется сладенького, потому что сладкого хочет малыш. Но хочет-то мама, ведь у плода даже не усваивается сахар! Так что все сладкое во время беременности вы съедите себе в живот (смеется).
Passion.ru: Вы можете похвастаться шикарной фигурой, но при этом отказываетесь от откровенных съемок, «горячих» фото и не появляетесь на обложках мужских журналов... Почему?
Т. Х.: Отказываюсь? Мне не предлагали (смеется)! Наверное, у каждой актрисы есть своя репутация, и у меня сложилась своя — что я такая скромница. Возможно, я так себя зарекомендовала. В Instagram ничего подобного не выставляю, веду себя так, не хочу на этом хайпануть — все-таки я замужем, есть ребенок... Хотя мой муж абсолютно не против съемок в купальниках или в белье.
Passion.ru: А как вообще на вашу работу и профессию реагирует супруг (бизнесмен Валерий Муратов, — прим. ред.)? Не переживает из-за вашей растущей популярности, не хочет спрятать вас дома?
Т. Х.: У нас, наоборот, отношения, заточенные на то, что каждый развивается в своей профессии, добиваетcя успеха. Ему очень льстит, что я становлюсь более популярной, и нравится это, он мной гордится. Я знаю истории про ревность к успеху и ревность вообще, но это не про нас.
Passion.ru: А как вы вообще познакомились и решили пожениться так быстро?
Т. Х.: Да-да, всего через два-три месяца после начала отношений он мне сделал предложение. Но мы до этого не один год заочно были знакомы. Когда встретились, мой муж был не свободен, так что не восприняли друг друга... А когда он освободился (смеется), он поздравил меня в Facebook с днем рождения, и я все поняла. Человек, с которым знакомы пару лет, вдруг тебе берет и пишет.
Passion.ru: А вы взяли и сразу сказали «да»? Почему? Чем покорил?
Т. Х.: Умом и упорством! Я видела, что у него нет никаких сомнений. Он просто пришел и завоевал меня. Он мне даже не дал возможности подумать!
Passion.ru: Да а в чем сомневаться?! Татьяна, вы снимаетесь в кино, поддерживаете себя в прекрасной форме, рисуете, играете на фортепиано, вяжете, печете полезные торты, вы прекрасная мама и жена... В общем, производите впечатление идеальной женщины! Признайтесь, у вас есть недостатки?
Т. Х.: Да, конечно, мы все в социальных сетях создаем образ, делаем идеальную картинку! Я же не буду себя фотографировать уставшей, ненакрашенной, считающей бухгалтерию (смеется)... Такое мы все обычно не выкладываем. В целом, все как у всех, но успеваю я многое. У меня расписаны планы на день и на месяц, я практически не смотрю телевизор и очень редко встречаюсь с друзьями. У меня маленький ребенок (недавно Татьяна впервые стала мамой), съемки, я запускаю свой марафон... Мой график расписан на месяц вперед, а я постоянно на телефоне. У моего сына три игрушечных телефона: он по ним разговаривает (смеется), иногда одновременно. Просто он видит маму и папу, постоянно говорящих по телефону, и копирует. Он еще не говорит, но уже знает слово «алло», берет хлебец и звонит по нему (смеется) — изображает нас.
Passion.ru: Понятно, красивая, успешная, все успевающая знаменитая мама... Поделитесь секретами красоты?
Т. Х.: Я пока с собой ничего еще не делаю, но сейчас столько методов для поддержания красоты! Зачем резать себя? Сейчас столько есть вариантов для поддержания молодости. Пластика для меня — это когда режут лицо и натягивают, ни одного удачного варианта я еще не видела. Морщины уходят, но люди становятся инопланетянами. А инъекции я считаю косметологией, полезной для женщин. Сама я пока все еще пытаюсь бороться с проблемной кожей. Смеюсь, что уже скоро пора молодиться, а у меня все еще прыщи. Так что в основном делаю чистки. Что касается возрастных изменений, правильное питание и спорт дают тонус лица и результат в целом. Кроме того, многие начинают борщить — все в себя вкалывать после тридцати, и это же всегда очень видно. Когда ты делаешь такое в 40-45 — ок, ты просто хорошо выглядишь. А когда девушки, в том числе известные, в 20 лет выглядят шикарно — скулы стоят, губы-«розочки» (смеется), но им внешне явно больше... Они обкололи себя полностью, и непонятно, сколько им. Вот это уже лишнее.
Passion.ru: Расскажите о новом сезоне «Фитнеса». Что будет происходить с вашей героиней?
Т. Х.: Моя героиня наконец определилась с профессией, ей нравится ее жизнь, но вот любимого мужчину найти не получается. Она мечтает о семье, о любимом человеке рядом... Она понимает, что нужно в карьере, а в личном — нет, в итоге судорожно ищет подходящего человека, а какой он должен быть, не знает. Наверное, в этом вся проблема. То такой, то не такой, то богатый, то нет — в общем, чем все закончится, узнаем в новом сезоне. Я, кстати, за мужчинами так никогда не охотилась. Всегда считала, главное — правильно организовать свою жизнь, сделать ее интересной и насыщенной, тогда и в личном все сложится.
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Фото: Ксения Бубенец, видеосервис START, instagram
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