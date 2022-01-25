Татьяна Буланова: «В дружбу между мужчиной и женщиной не верю от слова «совсем»Эксклюзивно для Passion.ru
Passion.ru: Татьяна, почему вы решили создать свой аромат?
Татьяна Буланова: Я рассказала своей подруге-парфюмеру Теоне о парфюмах и запахах, которые мне очень нравились в детстве и которые меня до сих пор волнуют. Мы долго подбирали нужное сочетание ароматных нот, хотелось создать нечто особенное и непохожее на других. Мне кажется, мой парфюм заставляет привлечь к себе внимание, он опьяняет и увлекает за собой. Вместе с Теоной мы выпустили два парфюма — планировали сделать больше, но пандемия внесла свои правки. Думаю, мы продолжим работать в этом направлении и дополним нашу линейку.
Фото: пресс -служба певицы
Passion.ru: Говорят, у запахов и парфюмерии всегда сильный ассоциативный ряд. С каким ароматом у вас связано самое яркое воспоминание?
Татьяна Буланова: Да, это действительно так! У меня есть духи Gucci № 3, их уже давно сняли с производства, но у меня они остались еще с тех давних времен. Нанося их сейчас, я словно окунаюсь в свою юность. Еще один любимый аромат из моего детства — Estée Lauder. Я купила винтажные духи в специальном магазине, в обычном таких уже не бывает, конечно же. Ароматы, кстати, не портятся, основные ноты парфюма сохраняются очень надолго, главное — не держать флакон на солнце.
Passion.ru: Как вы питаетесь, чтобы сохранить стройную фигуру?
Татьяна Буланова: Я думаю, главный секрет заключается в том, что я никогда не ужинаю. Мой последний прием пищи — обед. Такого режима питания я придерживаюсь уже больше 20 лет. Сейчас такую методику стали называть интервальным голоданием. Как выяснилось, она очень полезна и эффективна, и многие ее стали практиковать. Мне такой способ питания помогает максимально хорошо, ведь спорт я не очень люблю и не занимаюсь им.
Passion.ru: Вы шикарно выглядите, в чем ваш главный секрет? Как относитесь к пластической хирургии?
Татьяна Буланова: Спасибо большое за комплимент! Чтобы хорошо выглядеть, нужно не быть озлобленным, уметь прощать и отпускать обиды. Это самое главное! Старайтесь быть оптимистами, в любой ситуации разглядывайте хорошую сторону, тогда и жизнь будет поворачиваться к вам хорошей стороной. К пластике никак не отношусь, ведь я очень боюсь наркоза. У меня есть свой любимый косметолог, она специалист экстра-класса, и я полностью доверяю ей свое лицо. Делаю процедуры нечасто, около двух раз в год, пока мне этого хватает. Я понимаю, что рано или поздно мне придется прибегнуть к кардинальным мерам, но пока держусь.
Фото: пресс -служба певицы
Passion.ru: Верите ли вы в женскую дружбу и в дружбу между мужчиной и женщиной?
Татьяна Буланова: Я верю в женскую дружбу! С одной подругой мы вместе с трех лет. Думаю, можно считать нас уже родственницами, настолько крепкая и сильная у нас связь. А вот в дружбу между мужчиной и женщиной — нет. Только если между ними нет сексуального влечения от слова «совсем». И все равно мой ответ будет: «Не верю».
Фото: пресс -служба певицы
Passion.ru: Пожелание для читательниц от Татьяны Булановой…
Татьяна Буланова: Здоровья вам, мои дорогие! Любите и будьте любимыми! Пусть рядом с каждой из вас будет любящий и достойный мужчина, на которого всегда можно положиться и опереться!
Фото: пресс -служба певицы