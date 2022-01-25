Татьяна Буланова: «В дружбу между мужчиной и женщиной не верю от слова «совсем»

Passion.ru: Говорят, у запахов и парфюмерии всегда сильный ассоциативный ряд. С каким ароматом у вас связано самое яркое воспоминание?

Татьяна Буланова: Да, это действительно так! У меня есть духи Gucci № 3, их уже давно сняли с производства, но у меня они остались еще с тех давних времен. Нанося их сейчас, я словно окунаюсь в свою юность. Еще один любимый аромат из моего детства — Estée Lauder. Я купила винтажные духи в специальном магазине, в обычном таких уже не бывает, конечно же. Ароматы, кстати, не портятся, основные ноты парфюма сохраняются очень надолго, главное — не держать флакон на солнце.

Passion.ru: Как вы питаетесь, чтобы сохранить стройную фигуру?

Татьяна Буланова: Я думаю, главный секрет заключается в том, что я никогда не ужинаю. Мой последний прием пищи — обед. Такого режима питания я придерживаюсь уже больше 20 лет. Сейчас такую методику стали называть интервальным голоданием. Как выяснилось, она очень полезна и эффективна, и многие ее стали практиковать. Мне такой способ питания помогает максимально хорошо, ведь спорт я не очень люблю и не занимаюсь им.

Passion.ru: Вы шикарно выглядите, в чем ваш главный секрет? Как относитесь к пластической хирургии?

Татьяна Буланова: Спасибо большое за комплимент! Чтобы хорошо выглядеть, нужно не быть озлобленным, уметь прощать и отпускать обиды. Это самое главное! Старайтесь быть оптимистами, в любой ситуации разглядывайте хорошую сторону, тогда и жизнь будет поворачиваться к вам хорошей стороной. К пластике никак не отношусь, ведь я очень боюсь наркоза. У меня есть свой любимый косметолог, она специалист экстра-класса, и я полностью доверяю ей свое лицо. Делаю процедуры нечасто, около двух раз в год, пока мне этого хватает. Я понимаю, что рано или поздно мне придется прибегнуть к кардинальным мерам, но пока держусь.