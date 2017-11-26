В середине декабря на телеканале «Пятница» стартует новый сезон популярного телепроекта

Некоторое время назад Регина Тодоренко сообщила своим поклонникам об уходе из популярного телепроекта о путешествиях. По словам знаменитости, которая за четыре года работы в «Орле и решке» посетила более ста стран, впереди еще много нового, что хочется попробовать: «Я очень люблю свое дело и мне очень грустно с ним расставаться. Но в мире ещё столько всего нового, что хочется попробовать! Я очень хочу поучиться в американской киноакадемии и однажды получить Oscar, хочу создать собственное телевизионное шоу, хочу выйти замуж, родить детей и отправиться в путешествие по миру, но уже в другом формате – вместе со своей семьей».

Однако, телеканал «Пятница» подготовил сюрприз для поклонников трэвел-шоу. 14 декабря в эфир выходит новый сезон телепроекта, ведущими которого станут не только уже известные поклонникам «Орла и решки» Алан Бадоев, Мария Ивакова и Коля Серга, но и звезды шоу-бизнеса. Анфиса Чехова, Екатерина Варнава, Михаил Башкатов станут одними из первых, кто отправится в поездку наравне с опытными путешественниками.

Как отмечает StarHit, приглашенные знаменитости отлично справились с поставленными перед ними задачами, а зрителей ждет много неожиданностей. Например, для участия в проекте Екатерина Варнава отказалась от макияжа и выбрала удобные джинсы и толстовку.