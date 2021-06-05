Дмитрий Исхаков: «Мы не всегда влюбляемся в "правильных" людей»

Passion.ru: Дмитрий, расшифруйте, что значит «женщина — не товар». Что значит ваш проект для вас и для общества?

Дмитрий Исхаков: Сегодня в мире около 600 миллионов людей в возрасте 60 лет и старше. К 2025 году их станет 1,2 миллиарда. К середине века эта цифра достигнет двух миллиардов.

Я знаю немало людей в депрессии или в подавленном состоянии из-за отношения в обществе к возрасту. Их вера в себя и свои силы подвергается большому испытанию. А ведь это прекрасные, активные и достойные люди. И я спросил себя, как я, фотограф, могу помочь им высказаться на доступном мне языке фотографии, попробовать привлечь внимание к этой проблеме. Эйджизм (дискриминация по возрастному признаку, — прим. ред.) — серьезная проблема современного общества. И рано или поздно она может коснуться любого.

Мне иногда пишут, зачем ты ставишь штрихкод на женщину и пишешь при этом «женщина — не товар и не имеет срока годности». Штрихкод на женском теле, в моем понимании, смотрится нелепо и абсурдно. Но общество, вешая на женщину ярлык эйджизма, фактически ставит на нее штрихкод, как на товар. Я хотел визуализировать этот абсурд.