Дмитрий Исхаков: «Мы не всегда влюбляемся в "правильных" людей»
Passion.ru: Дмитрий, расшифруйте, что значит «женщина — не товар». Что значит ваш проект для вас и для общества?
Дмитрий Исхаков: Сегодня в мире около 600 миллионов людей в возрасте 60 лет и старше. К 2025 году их станет 1,2 миллиарда. К середине века эта цифра достигнет двух миллиардов.
Я знаю немало людей в депрессии или в подавленном состоянии из-за отношения в обществе к возрасту. Их вера в себя и свои силы подвергается большому испытанию. А ведь это прекрасные, активные и достойные люди. И я спросил себя, как я, фотограф, могу помочь им высказаться на доступном мне языке фотографии, попробовать привлечь внимание к этой проблеме. Эйджизм (дискриминация по возрастному признаку, — прим. ред.) — серьезная проблема современного общества. И рано или поздно она может коснуться любого.
Мне иногда пишут, зачем ты ставишь штрихкод на женщину и пишешь при этом «женщина — не товар и не имеет срока годности». Штрихкод на женском теле, в моем понимании, смотрится нелепо и абсурдно. Но общество, вешая на женщину ярлык эйджизма, фактически ставит на нее штрихкод, как на товар. Я хотел визуализировать этот абсурд.
В нашей стране даже на тех, кому за 30, уже начинают смотреть, как на машину с пробегом.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный архив Дмитрия Исхакова
Знаете, почему с возрастом люди стремятся выглядеть моложе, стыдятся своего старения и не видят в старости источник гордости и самоуважения? Мы виновны!
Это происходит на подсознательном уровне. Эти нормы и стереотипы мы впитываем с детства. И в основном негативные. Потом нас в этих стереотипах убеждают музыка, кино, телевидение, СМИ, соцсети. Постепенно мы сами начинаем сталкиваться с эйджизмом по отношению к себе и начинаем проявлять его по отношению к окружающим.
Я считаю, что возраст и приходящий с ним опыт лишь добавляют нам баллов и очков. Кстати, важный момент. Исследования доказывают: эйджизм негативно влияет на здоровье. Люди, негативно воспринимающие свое старение, могут прожить на 7 лет меньше, чем люди с позитивным настроем.
Фото: Личный архив Дмитрия Исхакова
Passion.ru: Как вы выбирали моделей для проекта?
Дмитрий Исхаков: Я обращался напрямую ко многим известным людям. Не все меня поддержали, но тем ценнее для меня согласие тех, кого проект заинтересовал, это: Ксения Собчак, Сати Спивакова, Елена Летучая, Екатерина Шипулина, Виктория Шелягова, Кристина Орбакайте, Екатерина Андреева, Наталья Давыдова, Юлия Пересильд, Ксения Алферова.
Я от всего сердца благодарю каждую из них. За то, что они согласились сняться. Надеюсь, мы не напрасно подняли эту важную тему. Проект будет продолжаться. Уверен, к нему присоединится еще много замечательных героев.
Итогом проекта станет экспозиция работ, где именно ее представим, пока решаем. И, надеюсь, также итогом будет то, что героини проекта, персоны известные и являющиеся ролевыми моделями, подняв это знамя, смогут обратить внимание на проблему и как-то повлиять на ситуацию в целом. Я идеалист и верю в то, что одна из возможных миссий художника — влиять и говорить о проблемах общества доступными ему средствами.
Фото: Личный архив Дмитрия Исхакова
Passion.ru: Что для вас важно в человеке, что вас цепляет на первый взгляд — внешность или харизма?
Дмитрий Исхаков: Мы не всегда отдаем себе отчет, почему и на что реагируем при встрече с человеком. Это во многом обусловлено реакциями наших нейронов и биохимией. Процесс довольно бессознательный. Сложно ответить однозначно. Иногда то, как человек разговаривает, его речь, интонация, даже тембр способны вызвать реакцию и интерес. Иногда ты вдруг оцениваешь глаза... Глаза очень важны. Взгляд. Бывает совершенно гипнотический и притягательный. Вообще, зацепить может все что угодно. Хоть форма бровей. Вопрос в том, что потом? Достаточно ли удивительной формы бровей, чтобы оказывать на вас гравитационное воздействие? Вот это важно.
Passion.ru: Как перемены в личной жизни сказались на вашем творчестве?
Дмитрий Исхаков: У меня стало гораздо больше свободного времени на себя, свои проекты, карьеру. Раньше мы много летали, я всегда был за сценой, помогал и принимал непосредственное участие во всех процессах.
В этом смысле нет худа без добра. Я записал и выпустил свой авторский курс по фотографии. Это потребовало много времени и ресурсов. Придумал и снял фотопроект про эйджизм. Продолжаю заниматься своими съемками и фотостудией.
Фото: Личный архив Дмитрия Исхакова
Passion.ru: После развода вы стали одним из самых завидных звездных холостяков. Что происходит в вашей личной жизни сейчас? Готовы ли вы к новым отношениям? Есть ли у вас любимая девушка?
Дмитрий Исхаков: Я не ищу замены или компенсации. Я сильно занят воспитанием дочери, проектами и работой. Конкретно в этот момент я один, не в отношениях. Что будет завтра, никто не знает. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы быть одному. Моя нервная система дорога̒ мне как память, а нервные клетки, как известно, не восстанавливаются. Это понимание приходит с опытом.
Passion.ru: Когда вы поняли, что ваши отношения с Полиной Гагариной терпят крах?
Дмитрий Исхаков: Думаю, нас сильно подкосил период, когда мы по два раза в неделю в течение нескольких месяцев летали в Китай на проект, в котором Полина принимала участие. Это было очень тяжело. По 16 часов мы добирались в один конец (самолет, автобус, поезд, автобус) и через день — обратно. Мы держались вместе. Это было важно. В тот период в Китае было очень много непростых моментов, связанных и с логистикой, и со здоровьем, и с самим проектом.
Мне казалось, если мы вместе это пройдем, то справимся со всем. Я ошибался.
Passion.ru: Какой совет вы дали бы тем, кто переживает сложное время развода? Как вы сами справились с эмоциями? Кто больше всех вас поддерживал?
Дмитрий Исхаков: Говорят, развод второе после смерти по силе потрясение для человека. Переживать его определенно тяжело, особенно если он явился для тебя сюрпризом. Никаких легких путей нет. Волшебных секретов нет. Таблетки, говорят, есть, но я к ним не прибегал. Пожалуй, один рецепт у меня все же есть. Дело. У меня оно есть. Я увлечен фотографией и своей студией. Чем больше вы сможете себя занять, чем меньше оставите себе свободного времени на самокопание и страдание, тем «проще» вам будет на этом пути. Но легко не будет все равно. Это болезненно. Так устроен человек, и не важно, мужчина вы или женщина. Если вы не робот — будете страдать. Это нормально. Пережить можно. Как сказал Ницше: «У кого есть "зачем", выдержит любое "как"».
Фото: Starface
Passion.ru: В телеграм-каналах, специализирующихся на светской хронике, вас позиционировали не как отдельную творческую личность, а как мужа Полины Гагариной. Как вы реагировали на подобное? Вы тяжело переносите критику в свой адрес?
Дмитрий Исхаков: Телеграм я читаю, но в основном про историю, науку и космос — эти темы мне интересны. Что писали обо мне, до меня доходило, но в основном через знакомых, которые что-то с удивлением мне пытались цитировать или зачитывать. Что я имею сказать? Да ничего. Я очень спокойно отношусь к критике. Жизнь меня научила спокойно ее воспринимать. Что считать критикой? Кто критикует? Имеет ли мнение того, кто критикует, какую-то ценность вообще и для меня в частности? Конструктивно ли это? Критика от людей, знающих меня лично, уважаемых мною, — ценна и я всегда к ней прислушиваюсь.
Обижаться? Никогда! Я знаю себе цену.
Фото: Личный архив Дмитрия Исхакова
Passion.ru: Дмитрий, страстный ли вы человек?
Дмитрий Исхаков: Я могу быть упорным. Если я чем-то загораюсь, то могу быть довольно фанатичным и идти до конца. Но внешне я сдержан в манерах и реакциях. Хотя довести можно любого, просто у всех свой градус кипения.
Passion.ru: Какие качества в девушке для вас важны?
Дмитрий Исхаков: Ум и порядочность. Ну и не стоит забывать о химии. Она рулит многими процессами у нас в мозге. Мы не всегда влюбляемся в «правильных» людей. Помните известную поговорку про любовь? Здорово, когда твой партнер чем-то горит, увлечен. Что-то его интересует помимо условной «инсты», «сериков», «рестиков» и т.п.
Passion.ru: Как часто вы видитесь с дочерью и каких принципов в воспитании придерживаетесь?
Дмитрий Исхаков: У нас нет четкого графика. Я стараюсь приезжать через день или два. Мне очень важно быть рядом с Мией. И она очень ждет меня. Мы стараемся каждый день созваниваться по видеосвязи. Мы много с ней разговариваем, мне и ей это нравится. Интересны ее реакции, вопросы и ответы. Все что ее волнует или интересует мы проговариваем, раскрываем. Таким образом мы выходим на новые темы, и я вижу, что она с интересом слушает и поглощает информацию. А потом выдает ее, удивительно к месту и ко времени. Особо запретных тем у нас нет. Главное — обсуждать то, что адекватно ее возрасту.
Важно разговаривать с ребенком. Искренне интересоваться им и его жизнью, эмоциями, реакциями. Я учу дочь принимать и любить себя. Не обесценивать себя и окружающих.
Например, такой возраст сейчас, она не любит проигрывать и хочет всегда быть первой. Это непросто, но я стараюсь объяснить ей и показать, что проигрывать — это нормально. Когда мы играем в какую-то игру, и я проигрываю, она видит, что я не расстраиваюсь, и задумывается, примеряет на себя. Или, например, она любит рисовать, и когда разрисовывает раскраски, очень переживала, что иногда выходит за линии. Тогда я ей показал некоторые поздние работы Пикассо, и она очень впечатлялась. И теперь всегда говорит: «Я художник — я так вижу».
Passion.ru: Дмитрий, вы хотите еще детей?
Дмитрий Исхаков: Да, я задумывался об этом. Я был бы рад этому. Удивительный это опыт. Полностью меняющий тебя и мир вокруг. Многое переосмысливается. Меняются оценки и восприятие мира. Мне это по душе!
Фото: Личный архив Дмитрия Исхакова
Passion.ru: Судя по вашим публикациям в Сети, вы сохранили хорошие отношения с бывшей тещей и даже работаете с ней. Хотели бы вы когда-нибудь еще поработать с Полиной?
Дмитрий Исхаков: Да, нам удалось сохранить добрые отношения с тещей, и я это ценю. Насчет поработать в будущем с Полиной... Думаю, мы уже достаточно поработали. У нас есть прекрасные снимки и видео. Я снял ей клип, много монтировал для нее. Мы все сделали, что могли. Мы все сказали.
Passion.ru: С кем из зарубежных звезд вы хотели бы поработать? У вас был уже такой опыт?
Дмитрий Исхаков: У меня не было опыта съемки иностранных звезд. Я об этом особо не задумывался. Уверен, что опыт тот же самый. Язык фотографии универсальный и понятный каждому. Особых откровений от съемки западных знаменитостей я бы не ожидал. Все мы люди.
Passion.ru: Планируете ли вы заявить о себе в ближайшем будущем новым громким проектом? Каким?
Дмитрий Исхаков: У меня есть кое-какие идеи относительно новых проектов, но пока я еще живу и горю проектом «Женщина не товар и не имеет срока годности». У меня есть еще несколько героинь, готовых принять участие в проекте, который еще поживет и будет иметь резонанс.
Фото: личный архив Дмитрия Исхакова, Starface
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