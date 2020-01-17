passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Светлана Бондарчук разочарована поведением российских женщин в Сети: «Что это? Зависть? Ханжество? Глупость?»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Светлана Бондарчук

Фото: Instagram Светланы Бондарчук

51-летняя Светлана Бондарчук удивлена проявлениями эйджизма со стороны россиянок.

Жизнь Светланы Бондарчук — полная чаша. После развода со своим талантливым и почитаемым супругом и его свадьбы с молодой актрисой она не просто не пропала из тусовки, но буквально расцвела. В ее жизни появились новые интересные проекты, любящий мужчина, увлекательные путешествия. И несмотря на то, что для многих Светлана стала примером, как оставаться яркой и привлекательной после 50 лет, в соцсетях она сталкивается не только с позитивом.

«Давайте поговорим о возврате. Почему в России такой буллинг взрослых женщин и чаще этой травлей занимаются сами женщины? Что это?? Зависть? Желания перенести свои комплексы и несчастья на других? Ханжество ? Или просто глупость? Мне очень интересно, что ВЫ думаете! И как заставить российских женщин не быть зацикленными на возрасте? Как это сделать? Мужчины, ваше мнение нам важно очень», — призвала она к беседе подписчиков.

«Я заметила что в сети три вещи вызывают адскую агрессию у хейтеров. Возраст, отношения и внешность. Я думаю в нашей стране, где женщина в возрасте приравнивается к куску несвежего мяса, свой собственный страх быть поменянной на мясо посвежее подписчики, сливают на наших страницах», — предположила ее подруга Оксана Лаврентьева.

«Мне кажется дело не в возрасте, Светуль. Девочкам в 25-30 под фото в купальниках пишут "вы же мать" и тд... Все это от глобальной неуверенности в самих себе тех кто осуждает. Неуверенность идет из детства, семьи, школы. Проблема там. Нужно заниматься воспитанием девочек, чтобы не вырастали потом несчастные люди — "судьи с закрытых страниц"», — считает Снежана Георгиева.

«Эйджизмом — дискриминацией людей (в основном женщин по их возрасту) — Хейтерством на этой почве действительно занимаются в основном женщины, и не только юного возраста, увы! Мне кажется — это проявление комплексов, так как только закомплексованный человек может делать такие глупости! Я эту тему поднимаю 2 года и она по-прежнему остается очень актуальной не смотря на то, что в других странах эйджизм приравнивается к расизму», — добавила Яна Рудковская.

«Света! Возраст — это не года, а накопленные впечатления!)))) У многих мало положительных впечатлений, вот догоняются отрицательными, сначала бодрит, потом тошнит) увы! Будем растить таких, присоединяюсь! С большой нежностью к любым твоим проявлениям, КРАСОТКА, УМНИЦА, ЖЕНЩИНА», — поделилась мнением Марина Газманова.

«Советский менталитет, который у взрослых дам не перестроился — не выделяйся, будь как все. В твоем возрасте нужно носки вязать и пироги внукам печь. Стереотипы остались древние», «Когда женщина хотела бы сделать что то похожее , но в силу своих комплексов и прочего не может себе этого позволить, проще покритиковать», «Конечно зависть! Только зависть и очень примитивные взгляды на жизнь, потому что они так никогда не смогут, но конечно же очень хотели бы», «Мне кажется причиной буллинга является личный страх старости», «Женщинам нужно внушить, что их расцвет начинается после 40-ти и пика великолепия они достигают в районе 70-ти. Моей бабуле 75 и она прекрасна. Только примерами это можно внушить! Вы превосходный пример», — считают подписчики.

А что думаете по этому поводу вы?

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!