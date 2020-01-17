Светлана Бондарчук разочарована поведением российских женщин в Сети: «Что это? Зависть? Ханжество? Глупость?»

«Я заметила что в сети три вещи вызывают адскую агрессию у хейтеров. Возраст, отношения и внешность. Я думаю в нашей стране, где женщина в возрасте приравнивается к куску несвежего мяса, свой собственный страх быть поменянной на мясо посвежее подписчики, сливают на наших страницах», — предположила ее подруга Оксана Лаврентьева.

«Мне кажется дело не в возрасте, Светуль. Девочкам в 25-30 под фото в купальниках пишут "вы же мать" и тд... Все это от глобальной неуверенности в самих себе тех кто осуждает. Неуверенность идет из детства, семьи, школы. Проблема там. Нужно заниматься воспитанием девочек, чтобы не вырастали потом несчастные люди — "судьи с закрытых страниц"», — считает Снежана Георгиева.

«Эйджизмом — дискриминацией людей (в основном женщин по их возрасту) — Хейтерством на этой почве действительно занимаются в основном женщины, и не только юного возраста, увы! Мне кажется — это проявление комплексов, так как только закомплексованный человек может делать такие глупости! Я эту тему поднимаю 2 года и она по-прежнему остается очень актуальной не смотря на то, что в других странах эйджизм приравнивается к расизму», — добавила Яна Рудковская.

«Света! Возраст — это не года, а накопленные впечатления!)))) У многих мало положительных впечатлений, вот догоняются отрицательными, сначала бодрит, потом тошнит) увы! Будем растить таких, присоединяюсь! С большой нежностью к любым твоим проявлениям, КРАСОТКА, УМНИЦА, ЖЕНЩИНА», — поделилась мнением Марина Газманова.

«Советский менталитет, который у взрослых дам не перестроился — не выделяйся, будь как все. В твоем возрасте нужно носки вязать и пироги внукам печь. Стереотипы остались древние», «Когда женщина хотела бы сделать что то похожее , но в силу своих комплексов и прочего не может себе этого позволить, проще покритиковать», «Конечно зависть! Только зависть и очень примитивные взгляды на жизнь, потому что они так никогда не смогут, но конечно же очень хотели бы», «Мне кажется причиной буллинга является личный страх старости», «Женщинам нужно внушить, что их расцвет начинается после 40-ти и пика великолепия они достигают в районе 70-ти. Моей бабуле 75 и она прекрасна. Только примерами это можно внушить! Вы превосходный пример», — считают подписчики.

А что думаете по этому поводу вы?