Звезда «Зачарованных» осудила тех, кто защищает абьюзеров

Роуз Макгоун, известная по роли Пейдж в популярном сериале «Зачарованные», высказалась в защиту жертв Мэрилина Мэнсона, которого ранее обвинила в домашнем насилии бывшая возлюбленная. В прошлом Макгоун тоже встречалась с Мэнсоном.

«Я глубоко сожалею о тех, кто пострадал от жестокого обращения и психических пыток Мэрилина Мэнсона. Когда я говорю, что Голливуд — это секта, я имею в виду индустрию развлечений, включая музыкальную индустрию. Культ защищает гниль на вершине. Это болезнь, которая должна быть остановлена. Пожалуйста, не задавайте вопрос «Почему им нужно было столько времени, чтобы выступить против?», который стыдит одних жертв и мешает высказаться другим. Когда он был со мной, он не был таким, но это не имеет никакого отношения к тому, был ли он таким с другими до или после. Требуется время, чтобы заявить о себе», – заявила Роуз.

Стоит напомнить, что Макгоун является одним из лидеров и популяризаторов движения #MeToo, которое призывает женщин рассказывать о насилии со стороны мужчин, с которыми им приходилось сталкиваться.

Движение получило начало после того, как несколько женщин, среди которых известные актрисы и модели, обвинили в сексуальных домогательствах и насилии продюсера Харви Вайнштейна.