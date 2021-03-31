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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли впервые показала лицо младшей дочери

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Мерьем Узерли

Фото: picture-alliance.com

Турецкая актриса Мерьем Узерли обнародовала нежные снимки с детьми и впервые показала лицо младшей дочери, она поделилась видео в Instagram.

37-летняя звезда «Великолепного века» перестала скрывать 1,5-месячную малышку, которую назвала Лили Кои. Несмотря на то, что она часто появляется вместе с ней в социальной сети, теперь она показала лицо дочери.

Мерьем Узерли с дочерьми Ларой и Лили

Фото: Instagram/@meryemuzerlimeryem

На кадрах актриса в милой пижаме с сердечками запечатлена со спящим младенцем. Проснувшись, звезда приготовила завтрак для семилетней старшей дочери Лары, а потом вместе с ней и Лили уселась на диване. Узерли была в уютной домашней одежде без макияжа. Кроме того, мама сделала селфи с младшей малышкой и не стала скрывать на фотографии ее лицо. Лили была в белом костюмчике с соской во рту.

Напомним, Узерли не говорит, от кого родила Лили. Поклонники знают только то, что бойфренд звезды — американец. Лару Мерьем родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша, который бросил беременную артистку и отказался общаться с ребенком. Ранее актриса призналась, что старшему ребенку было сложно принять, что она не будет единственной дочерью знаменитости. Несмотря на это, сейчас сестра любит нянчиться с младенцем.

Фото: Instagram/@meryemuzerlimeryem, picture-alliance.com

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