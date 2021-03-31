Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли впервые показала лицо младшей дочери

На кадрах актриса в милой пижаме с сердечками запечатлена со спящим младенцем. Проснувшись, звезда приготовила завтрак для семилетней старшей дочери Лары, а потом вместе с ней и Лили уселась на диване. Узерли была в уютной домашней одежде без макияжа. Кроме того, мама сделала селфи с младшей малышкой и не стала скрывать на фотографии ее лицо. Лили была в белом костюмчике с соской во рту.

Напомним, Узерли не говорит, от кого родила Лили. Поклонники знают только то, что бойфренд звезды — американец. Лару Мерьем родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша, который бросил беременную артистку и отказался общаться с ребенком. Ранее актриса призналась, что старшему ребенку было сложно принять, что она не будет единственной дочерью знаменитости. Несмотря на это, сейчас сестра любит нянчиться с младенцем.