Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли приедет в Россию и встретится с поклонниками
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem
Как уточнила актриса, она примет участие в международном женском форуме. По ее словам, участники мероприятия поговорят о важных женских темах, основных качествах, правах и возможностях прекрасной половины человечества.
«Права женщин - словосочетание, которое лично для меня не означает, что у женщины никогда не было власти. Но это говорит о том, что в нашем обществе до сих пор есть сильный гендерный дисбаланс», - уточнила турецкая знаменитость. Она предложила подумать об этом вместе и решить проблему.
Так как в России очень много поклонников творчества Узерли, она пообещала рассказать о своих съемках в сериале «Великолепный век». Кроме 37-летней турецкой актрисы, участниками форума станут актриса Софья Эрнст, хореограф Татьяна Денисова, экс-супруга Сергея Шнурова Матильда и другие известные медийные персоны.
При этом телеведущий Андрей Малахов, узнав о желании Мерьем приехать в Россию, предложил ей дать интервью. Представители актрисы запросили за него 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей). Как пишет радио «Комсомольская правда», Малахов возмутился, что Узерли себя оценила так дорого.
Фото: Instagram/@meryemuzerlimeryem
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