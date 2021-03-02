Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли приедет в Россию и встретится с поклонниками

Как уточнила актриса, она примет участие в международном женском форуме. По ее словам, участники мероприятия поговорят о важных женских темах, основных качествах, правах и возможностях прекрасной половины человечества.

«Права женщин - словосочетание, которое лично для меня не означает, что у женщины никогда не было власти. Но это говорит о том, что в нашем обществе до сих пор есть сильный гендерный дисбаланс», - уточнила турецкая знаменитость. Она предложила подумать об этом вместе и решить проблему.