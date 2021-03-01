Малахов отказался платить 30 тысяч долларов за интервью с Мерьем Узерли: «Кто ее помнит?»

У одной из бесед в новой популярной социальной сети Clubhouse Андрей Малахова заявиобсудил с коллегами гонорары российский и западных звезд, которые они запрашивают за интервью. Например, через своих менеджеров звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли потребовала за интервью гонорар в 30 тысяч долларов, то есть более 2 миллионов.

«Кто ее помнит вообще?», · заявил Малахов. Он также добавил, что сейчас расценки за участие в шоу сильно упали. Например, в свое время Максим Виторган получил 800 тысяч за выпуск с рассказом о новорожденной дочери, а вот вдовец Легкоступовой получил за участие в выпуске получил всего 200-300 тысяч рублей.

Также Малахов рассказал о последнем интервью с Мягковым. Никакой договоренности у них не было – телеведущий пригласил актера к себе нарядить ёлку перед Новым годом, а он был в отличном расположении духа. В итоге кое-что из беседы записали на камеру. Малахов планировал сделать большой выпуск, однако свои коррективы внесла внезапная смерть актера. В итоге часть эксклюзивного интервью показали вечером 18 февраля, а утром в этот день россияне узнали о смерти народного кумира.