Звезда «Танцев со звездами» Катерина Шпица показала, как плясала 26 лет назад
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
В архивном видео, которое Катерина опубликовала в Сети, юная актриса пляшет перед родственниками под зажигательный трек. Семья звезды с восторгом наблюдает за девочкой и поддерживает ее на импровизированной сцене.
Катерина также рассказала историю съемок: «Почувствуй разницу. Так я танцевала 26 лет назад. Полная 4-минутная версия моего танца образца 1995 года была мучительно долгой и для меня и для благосклонной аудитории:))) Поэтому я выкладываю краткую. Танцами я не занималась, в единственный в городе эстрадный кружок меня не взяли, уже не помню почему , а танцевать я любила, поэтому училась у телека, МTV был мой учитель. Короче, что видела , то танцевала. На видео — встреча Нового года. У нас в Инте такие крутые праздники были всегда! Обязательная детская творческая часть. Ну и вот, музыка никак не кончается, а я думаю: «Раз играет, надо продолжать!». Кто-то из друзей родителей к концу второй минуты уже начал вытирать пот со лба или утирать слёзы, видимо, от еле сдерживаемого смеха, но никто не ел, все уважительно смотрели , отчаянно хлопали и кричали: «Браво, молодец!» В ролях: Особенно активно аплодирующий мужчина — мой папа. Красивая женщина с темным каре , намекающая выразительным взглядом на разные вещи по ходу пьесы — моя мама. Мать Тереза, положившая конец страданиям — тетя Лариса Титова. Голос за кадром, особенно выделяющийся — дядя Сережа Титов».
Напомним, что Катерина сейчас участвует в популярном шоу «Танцы со звездами». В последнем выпуске Катерина Шпица и Максим Щепкин исполнили трогательный танец под музыку из любимого новогоднего фильма «Ирония судьбы». Актриса появилась на паркете в воздушном образе и поразила всех актерской игрой. Однако судьи не оценили ее хореографических навыков и поставили низкие баллы за выступление, пожелав в следующий раз уделить большее внимание исполнению и точности движений.
К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица показала редкое фото возмужавшего сына-красавца. 35-летняя актриса опубликовала снимок с 8-летним сыном Германом.
Фото и видео: @katerinashpitsa / Instagram
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