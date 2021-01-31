Звезда «Танцев со звездами» Катерина Шпица показала, как плясала 26 лет назад

В архивном видео, которое Катерина опубликовала в Сети, юная актриса пляшет перед родственниками под зажигательный трек. Семья звезды с восторгом наблюдает за девочкой и поддерживает ее на импровизированной сцене.

Катерина также рассказала историю съемок: «Почувствуй разницу. Так я танцевала 26 лет назад. Полная 4-минутная версия моего танца образца 1995 года была мучительно долгой и для меня и для благосклонной аудитории:))) Поэтому я выкладываю краткую. Танцами я не занималась, в единственный в городе эстрадный кружок меня не взяли, уже не помню почему , а танцевать я любила, поэтому училась у телека, МTV был мой учитель. Короче, что видела , то танцевала. На видео — встреча Нового года. У нас в Инте такие крутые праздники были всегда! Обязательная детская творческая часть. Ну и вот, музыка никак не кончается, а я думаю: «Раз играет, надо продолжать!». Кто-то из друзей родителей к концу второй минуты уже начал вытирать пот со лба или утирать слёзы, видимо, от еле сдерживаемого смеха, но никто не ел, все уважительно смотрели , отчаянно хлопали и кричали: «Браво, молодец!» В ролях: Особенно активно аплодирующий мужчина — мой папа. Красивая женщина с темным каре , намекающая выразительным взглядом на разные вещи по ходу пьесы — моя мама. Мать Тереза, положившая конец страданиям — тетя Лариса Титова. Голос за кадром, особенно выделяющийся — дядя Сережа Титов».