Звезда «Сонной лощины» Кристина Риччи родила второго ребенка — нежное видео малышки

Голливудская актриса Кристина Риччи, известная по фильмам «Семейка Аддамс», «Сонная лощина», «Русалки», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и многим другим, родила дочь. Она и ее супруг-стилист Марк Хэмптон не стали поддаваться влиянию предрассудков и верить в приметы про сглаз и показали лицо новорожденной малышки.

Кристина опубликовала нежное видео из госпиталя, а счастливый отец — сразу и видео, и несколько фото. Девочку назвали Клео.