Звезда «Сонной лощины» Кристина Риччи родила второго ребенка — нежное видео малышки
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Фото: www.instagram.com/markhamptonhair
Голливудская актриса Кристина Риччи, известная по фильмам «Семейка Аддамс», «Сонная лощина», «Русалки», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и многим другим, родила дочь. Она и ее супруг-стилист Марк Хэмптон не стали поддаваться влиянию предрассудков и верить в приметы про сглаз и показали лицо новорожденной малышки.
Кристина опубликовала нежное видео из госпиталя, а счастливый отец — сразу и видео, и несколько фото. Девочку назвали Клео.
«Малышка Клео теперь с нами. Мы влюблены в нее всем сердцем. И у нее есть самый невероятный в мире папа», — написала Кристина в Instagram.
Для актрисы брак со стилистом Марком Хэмптоном стал вторым. С первым мужем, актером Джеймсом Хеердегеном, Кристина познакомилась на съемках телесериала «Пэн Американ». Она были мужем и женой почти 7 лет. До тех пор, пока глава семейства не стал поднимать руку на жену. Риччи рассказывала, что переломным моментом стало время самоизоляции, когда вся семья проводила много времени вместе. После избиения Хеердегеном, которое происходило на глазах их маленького сына, Кристина подала на развод и запросила охранный орден для себя и ребенка.
О том, что она ждет второго малыша, Кристина рассказала за несколько месяцев до родов.
Фото и видео: Instagram, Easn News, кадр фильма «Сонная лощина»