Звезду «Сонной Лощины» Кристину Риччи во время самоизоляции избивал муж

Звезда фильмов «Сонная Лощина» и «Семейка Адамс» Кристина Риччи подала в суд на бывшего мужа Джеймса Хирдеджена с просьбой выдать ей защитный ордер от тирана. Кристина подала на развод с супругом летом 2020-го после 7 лет брака, теперь пытается избежать любой встречи с ним.

Весной во время самоизоляции Кристина Риччи оказалась запертой в одном доме с тираном. Незадолго до этого она сообщила Джеймсу, что хочет развестись, но из-за пандемии не смогла оформить расторжение брака.

«Изоляция оказалась адом для меня», — цитирует актрису издание TMZ. Все время, что Кристина была вынуждена оставаться с мужем под одной крышей, она боялась за свою жизнь и жизнь сына. Актриса рассказала, что экс-супруг избивал ее, плевал и хрюкал в лицо.

В исковом документе Кристина Риччи указала, что во время ссор Джеймс Хирдеджен мешал ей звонить в экстренные службы. Однажды во время драки он бросил в нее кофе и стул. За этим безобразием наблюдал их 6-летний сын Фредди. Кристина также призналась, что тирания началась в 2019 году. Тогда муж заявил ей во время поездки в машине, что может пожалеть ее, только если она развалится на мелкие кусочки. «Тогда я стала бояться за свою жизнь, даже спрятала в доме все ножи», — рассказала она.

И хотя Риччи с мужем уже не живет, она через суд пытается запретить ему приближаться к ней. Хирдеджен, в свою очередь, опубликовал личные аудио и видео с бывшей женой, чтобы подпортить ей репутацию. Кристина также просит суд запретить Джеймсу тиражировать подобную информацию.

Адвокат Джеймса Хирдеджена заявил, что подаст встречный иск против актрисы, так как она вела себя неподобающе по отношению к ней, периодически оскорбляя его. Также юрист сомневается, что все насилие, о котором заявила актриса, было на самом деле.