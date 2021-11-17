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Звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса

Асмаловская была известна как участница шоу и танцовщица, которая выступала в паре с Маратом Башаровым, а также как телеведущая — она вела детские передачи, которые с удовольствием смотрело не одно поколение детей. На момент смерти ей был всего 41 год.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Асмаловская и Максим Щеголев

Фото: Starface

Стало известно о смерти Кристины Асмаловской, телеведущей и звезды шоу «Танцы со звездами». Она скончалась от коронавируса, на момент смерти ей был 41 год. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

По информации издания, Асмаловская не прививалась от коронавируса.

О смерти телеведущей изданию рассказала близкая знакомая Кристины Асмаловской, ведущая шоу «АБВГДейка» Татьяна Черняева.

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любило несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку», — сказала она.

Зрители хорошо знали Асмаловскую по детским телепередачам, а также по шоу «Танцы со звездами», где она выступала в паре с Маратом Башаровым и Максимом Щеголевым.

Коронавирус унес жизни многих известных людей, которых зрители знают по самым разным проектам. В начале ноября стало известно о смерти звезды «Бригады» Дмитрия Гуменецкого, ранее скончались создатель «Ералаша» Борис Грачевский, композитор Борис Емельянов, бывший муж Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович и многие другие.

Фото: Global Look press, Starface

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