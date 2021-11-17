Звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса
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Фото: Starface
Стало известно о смерти Кристины Асмаловской, телеведущей и звезды шоу «Танцы со звездами». Она скончалась от коронавируса, на момент смерти ей был 41 год. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».
По информации издания, Асмаловская не прививалась от коронавируса.
О смерти телеведущей изданию рассказала близкая знакомая Кристины Асмаловской, ведущая шоу «АБВГДейка» Татьяна Черняева.
«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любило несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку», — сказала она.
Зрители хорошо знали Асмаловскую по детским телепередачам, а также по шоу «Танцы со звездами», где она выступала в паре с Маратом Башаровым и Максимом Щеголевым.
Коронавирус унес жизни многих известных людей, которых зрители знают по самым разным проектам. В начале ноября стало известно о смерти звезды «Бригады» Дмитрия Гуменецкого, ранее скончались создатель «Ералаша» Борис Грачевский, композитор Борис Емельянов, бывший муж Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович и многие другие.
Фото: Global Look press, Starface