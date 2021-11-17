Звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любило несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку», — сказала она.

Зрители хорошо знали Асмаловскую по детским телепередачам, а также по шоу «Танцы со звездами», где она выступала в паре с Маратом Башаровым и Максимом Щеголевым.

Коронавирус унес жизни многих известных людей, которых зрители знают по самым разным проектам. В начале ноября стало известно о смерти звезды «Бригады» Дмитрия Гуменецкого, ранее скончались создатель «Ералаша» Борис Грачевский, композитор Борис Емельянов, бывший муж Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович и многие другие.