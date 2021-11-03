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Звезда «Бригады» Дмитрий Гуменецкий скончался от тяжелой болезни на 50-м году жизни

Зрители одного из самых популярных российских сериалов хорошо знают актера по роли телохранителя Саши Белого по прозвищу Шмидт, а также по эпизодам в фильме «Бумер» и других.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Гуменецкий в фильме «Цена жизни»

Фото: Кадр из фильма, kino-teatr.ru

В Москве скончался актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли телохранителя Шмидта в сериале «Бригада». Об этом сообщает телеграм-канал «112». Актеру было 49 лет.

Предположительно, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, с которым он боролся на протяжении последних нескольких лет.

К сожалению, побороть страшную болезнь актеру не удалось — последние дни жизни он провел в одном из московских хосписов.

Именно из-за болезни он был досрочно освобожден из колонии строгого режима весной этого года — там он отбывал срок за хранение запрещенных веществ с 2015 года. Актер признавался, что на преступление он пошел из-за сложного финансового положения.

Помимо роли в сериале «Бригада» актер появился в эпизодах фильмов «Бумер» и «Магнитные бури» и других проектах, также у Гуменецкого до съемок был реальный опыт участия в боевых действиях.

Ранее стало известно о смерти известного советского и российского диктора и телеведущего Игоря Кириллова, который умер от последствий коронавируса.

Фото: кадры из сериала и фильмов