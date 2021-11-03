Звезда «Бригады» Дмитрий Гуменецкий скончался от тяжелой болезни на 50-м году жизни

В Москве скончался актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли телохранителя Шмидта в сериале «Бригада». Об этом сообщает телеграм-канал «112». Актеру было 49 лет.

Предположительно, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, с которым он боролся на протяжении последних нескольких лет.

К сожалению, побороть страшную болезнь актеру не удалось — последние дни жизни он провел в одном из московских хосписов.