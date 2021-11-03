Звезда «Бригады» Дмитрий Гуменецкий скончался от тяжелой болезни на 50-м году жизни
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из фильма, kino-teatr.ru
В Москве скончался актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли телохранителя Шмидта в сериале «Бригада». Об этом сообщает телеграм-канал «112». Актеру было 49 лет.
Предположительно, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, с которым он боролся на протяжении последних нескольких лет.
К сожалению, побороть страшную болезнь актеру не удалось — последние дни жизни он провел в одном из московских хосписов.
Именно из-за болезни он был досрочно освобожден из колонии строгого режима весной этого года — там он отбывал срок за хранение запрещенных веществ с 2015 года. Актер признавался, что на преступление он пошел из-за сложного финансового положения.
Помимо роли в сериале «Бригада» актер появился в эпизодах фильмов «Бумер» и «Магнитные бури» и других проектах, также у Гуменецкого до съемок был реальный опыт участия в боевых действиях.
Ранее стало известно о смерти известного советского и российского диктора и телеведущего Игоря Кириллова, который умер от последствий коронавируса.
Фото: кадры из сериала и фильмов