Композитор Борис Емельянов умер от коронавируса
Известно, что Борис Михайлович Емельянов не смог справиться с болезнью. Другие подробности родственница звезды не сообщила.
Прощание с музыкантом проходит сегодня, 31 июля, в траурном зале на Николо-Архангельского кладбище столицы.
Фото: Группа «Мировые события»/Vk.com
Борис Емельянов родился в апреле 1941 года в Хабаровской области. Семья композитора была многодетной.
Детство и юность будущего известного музыканта прошло в Казахстане. Борис рано начал увлекаться музыкой, уже в студенческие годы он сочинил первую мелодию.
Емельянов закончил Карагандинское музыкальном училище и в 1970 году переехал в Москву. Музыкант работал с такими советскими звездами, как: Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский и другими.
Наибольшую популярность композитору принесла песня «Носики-курносики», которую на протяжении многих лет исполняла Валентина Толкунова на ежегодном фестивале «Песня года».
Фото и видео: Vk.com, Wikipedia.org, Open.spotify.com, Youtube.com
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