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Композитор Борис Емельянов умер от коронавируса

Автор популярной советской песни «Носики-курносики» ушел из жизни на 81-м году жизни. Причиной смерти композитора стала коронавирусная инфекция, сообщает [«Российская газета»](http://rg.ru) со ссылкой на дочь музыканта Наталью.
Композитор Борис Емельянов умер от коронавируса

Известно, что Борис Михайлович Емельянов не смог справиться с болезнью. Другие подробности родственница звезды не сообщила.

Прощание с музыкантом проходит сегодня, 31 июля, в траурном зале на Николо-Архангельского кладбище столицы.

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Фото: Группа «Мировые события»/Vk.com

Борис Емельянов родился в апреле 1941 года в Хабаровской области. Семья композитора была многодетной.

Валентина Толкунова. Носики-курносики.

Детство и юность будущего известного музыканта прошло в Казахстане. Борис рано начал увлекаться музыкой, уже в студенческие годы он сочинил первую мелодию.

Емельянов закончил Карагандинское музыкальном училище и в 1970 году переехал в Москву. Музыкант работал с такими советскими звездами, как: Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский и другими.

Наибольшую популярность композитору принесла песня «Носики-курносики», которую на протяжении многих лет исполняла Валентина Толкунова на ежегодном фестивале «Песня года».

Фото и видео: Vk.com, Wikipedia.org, Open.spotify.com, Youtube.com

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