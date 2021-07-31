Композитор Борис Емельянов умер от коронавируса

Детство и юность будущего известного музыканта прошло в Казахстане. Борис рано начал увлекаться музыкой, уже в студенческие годы он сочинил первую мелодию.

Емельянов закончил Карагандинское музыкальном училище и в 1970 году переехал в Москву. Музыкант работал с такими советскими звездами, как: Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский и другими.

Наибольшую популярность композитору принесла песня «Носики-курносики», которую на протяжении многих лет исполняла Валентина Толкунова на ежегодном фестивале «Песня года».