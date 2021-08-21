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Звезда «Ширли-Мырли» Гаркалин попал в больницу с травмой головы

67-летний актер Валерий Гаркалин получил серьезный ушиб, неудачно упав в одном из развлекательных заведений Москвы. Это уже второе подобное происшествие, случившееся с артистом в этом году. В начале 2021-го он попал к медикам с аналогичной травмой и резаными ранами лица. Также известно, что в 2020-м актер перенес пневмонию. На этот раз после оказания помощи врачи отпустили Валерия Гаркалина домой.
Звезда «Ширли-Мырли» Гаркалин попал в больницу с травмой головы

Народный артист России Валерий Гаркалин с травмой головы попал в одно из медицинских учреждений столицы. Как сообщает телеграм-канал «112», врачи диагностировали у него сильный ушиб. По сведениям источника, 67-летний артист получил его в результате неудачного падения в одном из развлекательных заведений Москвы, где находился накануне.

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я выбрал вместо рекламы.
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Народный артист России Валерий Гаркалин

Фото: East News Russia

Звездного пациента госпитализировать не стали: после оказания помощи звезду комедии «Ширли-Мырли» отпустили домой.

В последнее время артист часто сталкивается с проблемами со здоровьем. В начале пандемии в 2020-м году Валерий Гаркалин несколько недель провел в больнице с пневмонией. За два года до этого актер также перенес госпитализацию и даже попал в реанимацию, но причина его состояния тогда осталась невыясненной. В 2008 году Валерий Гаркалин перенес два инфаркта.

Фото и видео: East News; Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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