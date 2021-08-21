Звезда «Ширли-Мырли» Гаркалин попал в больницу с травмой головы
Народный артист России Валерий Гаркалин с травмой головы попал в одно из медицинских учреждений столицы. Как сообщает телеграм-канал «112», врачи диагностировали у него сильный ушиб. По сведениям источника, 67-летний артист получил его в результате неудачного падения в одном из развлекательных заведений Москвы, где находился накануне.
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Фото: East News Russia
Звездного пациента госпитализировать не стали: после оказания помощи звезду комедии «Ширли-Мырли» отпустили домой.
В последнее время артист часто сталкивается с проблемами со здоровьем. В начале пандемии в 2020-м году Валерий Гаркалин несколько недель провел в больнице с пневмонией. За два года до этого актер также перенес госпитализацию и даже попал в реанимацию, но причина его состояния тогда осталась невыясненной. В 2008 году Валерий Гаркалин перенес два инфаркта.
Фото и видео: East News; Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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