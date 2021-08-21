Звезда «Ширли-Мырли» Гаркалин попал в больницу с травмой головы

В последнее время артист часто сталкивается с проблемами со здоровьем. В начале пандемии в 2020-м году Валерий Гаркалин несколько недель провел в больнице с пневмонией. За два года до этого актер также перенес госпитализацию и даже попал в реанимацию, но причина его состояния тогда осталась невыясненной. В 2008 году Валерий Гаркалин перенес два инфаркта.