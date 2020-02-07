65-летний Валерий Гаркалин попал в больницу с пневмонией

Сейчас звезда фильмов «Ширли-мырли», «Остановка по требованию» и других находится в стационаре одной из московских больниц.

Валерий Гаркалин сыграл в сотне фильмов и исполнил главные роли в четырех десятках спектаклей в крупнейших театрах страны.