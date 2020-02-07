65-летний Валерий Гаркалин попал в больницу с пневмонией
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
После жалоб на тяжелую одышку народного артиста РФ госпитализировали в одну из столичных клиник.
Актер Валерий Гаркалин попал в больницу с пневмонией. Народный артист обратился за помощью медиков после того, как стал мучиться от одышки. В больнице ему поставили диагноз «воспаление легких».
Сейчас звезда фильмов «Ширли-мырли», «Остановка по требованию» и других находится в стационаре одной из московских больниц.
Валерий Гаркалин сыграл в сотне фильмов и исполнил главные роли в четырех десятках спектаклей в крупнейших театрах страны.
Фото: Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomokhov, Vladimir Myshkin, Natalya Loginova, Gennadii Usoev/ Global Look press
Видео: «Приют комедиантов»
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