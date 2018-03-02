Врачи сообщили подробности о состоянии Валерия Гаркалина

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», пару дней назад Валерия Борисовича перевели из отделения экстренной реанимации в общую, но его состояние остается тяжелым. Другие детали, увы, пока остаются невыясненными.

Зато давняя знакомая Гаркалина, актриса Ирина Лачина, заявила, что у актера было острое воспаление легких. Вероятнее всего, именно из-за этого серьезного заболевания звезда фильма «Ландыш серебристый» и попал в больницу.