Врачи сообщили подробности о состоянии Валерия Гаркалина
На днях 63-летний актер Валерий Гаркалин был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Долгое время журналисты не могли выяснить, что с ним произошло, пока один из лечащих врачей не вышел на связь со СМИ.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», пару дней назад Валерия Борисовича перевели из отделения экстренной реанимации в общую, но его состояние остается тяжелым. Другие детали, увы, пока остаются невыясненными.
Зато давняя знакомая Гаркалина, актриса Ирина Лачина, заявила, что у актера было острое воспаление легких. Вероятнее всего, именно из-за этого серьезного заболевания звезда фильма «Ландыш серебристый» и попал в больницу.
Напомним, впервые о госпитализации Валерия Гаркалина стало известно 27 февраля, хотя к тому времени он провел в реанимации уже более десяти дней. Гаркалину стало плохо во время гастролей.
Фото: Global Look Press
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