Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников госпитализирован в Москве

Сам мужчина на связь не выходит, но изданию Starhit удалось связаться с его экс-женой. Кристина Бабушкина, ответила, что серьезных поводов для беспокойства нет. «Все хорошо, он для профилактики лежит в клинике. Подышит, поставит капельницы. Ожидаем, что скоро выпишется», — сообщила бывшая супруга Станислава.

Течение болезни Дужникова осложняется бронхитом, гипертонией и панкреатитом.

К слову, пользователи сети переживают за здоровье любимого актера. В Instagram они пишут ему пожелания о скорейшем выздоровлении. Многие из них подозревают, что из-за лишнего веса болезнь звезды «Ворониных» будет протекать труднее.

К слову, ранее мы писали о том, что отца Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве. Бедрос Киркоров попал в одну из столичных больниц, об этой новости рассказал ведущий и пародист Александр Матвеев.