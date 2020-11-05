Звезда «Ворониных» в ультракоротком платье и шляпке с вуалью произвела фурор в Сети

Поклонники не скупились на комплименты и теплые слова. «Екатерина, вы в любом образе прекрасны», «Красотка! Особенно в красном платье — очень эффектно смотрится на вас», «Вы непередаваемо красивы», «Шикарная девушка» — пишут в комментариях.

Фото и видео: Instagram @volkovihome

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