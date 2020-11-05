Звезда «Ворониных» в ультракоротком платье и шляпке с вуалью произвела фурор в Сети
Фото: Instagram @volkovihome
«Ох, как же я люблю такие съемки, такой стиль, такую себя…Кайф! Наснимали, так наснимали. Хотите посмотреть? Обещаю, будет красиво!» — прокомментировала публикацию Волкова. Актриса позирует в ультракоротком платье-блейзере с экстремально глубоким декольте. Дополнили первый look лодочки на шпильках головокружительной высоты и широкополая шляпа с вуалью.
Затем звезда сменила его на силэутное миди-платье, которое подчеркнула соблазнительные изгибы фигуры. Во время съемки стилисты экспериментировали с головными уборами: Екатерина позировала и в остромодном кожаном берете, и в миниатюрной шляпке-фасинаторе в духе британских аристократок на скачках. Финальный выход — эффектное облегающее платье без бретелей в насыщенном оттенке красного перца. Завершили аутфит туфли кофейного цвета и акцентные серьги.
Поклонники не скупились на комплименты и теплые слова. «Екатерина, вы в любом образе прекрасны», «Красотка! Особенно в красном платье — очень эффектно смотрится на вас», «Вы непередаваемо красивы», «Шикарная девушка» — пишут в комментариях.
Фото и видео: Instagram @volkovihome
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