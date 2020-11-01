Звезда сериала «Воронины» продемонстрировала подтянутую фигуру

Звезда сериала «Воронины» отметила, что встречает новый месяц с хорошим настроением. Она верит, что 2020 год должен принести в нашу жизнь что-то позитивное.

«Встречаю тебя, ноябрь, с боевым настроем! Только попробуй нам принести неприятные сюрпризы и плохие новости! Давай, 2020-тый, я всё ещё в тебя верю, в конце-то концов!», - подписала публикацию Волкова.