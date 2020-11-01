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Звезда сериала «Воронины» продемонстрировала подтянутую фигуру

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Екатерина Волкова, нежный образ

Фото: @volkovihome / Instagram

Екатерина Волкова позировала в фитнес-клубе в спортивном топе и обтягивающих леггинсах.

Актриса следит за своим внешним видом. Екатерина активно занимается спортом, поэтому находится в отличной физической форме.

Звезда сериала «Воронины» отметила, что встречает новый месяц с хорошим настроением. Она верит, что 2020 год должен принести в нашу жизнь что-то позитивное.

«Встречаю тебя, ноябрь, с боевым настроем! Только попробуй нам принести неприятные сюрпризы и плохие новости! Давай, 2020-тый, я всё ещё в тебя верю, в конце-то концов!», - подписала публикацию Волкова.

Фанаты в пришли в восторг от красоты любимый артистки. Они написали множество комплиментов в комментариях.

«Вы как модель», «Вы спортсменка и просто красавица!», «Фигурка фантастическая, вы словно модель с обложки журнала», «На спорте! Умница, так держать!», «Екатерина, как же вы молодо и красиво выглядите», «У вас очень красивый пресс», — заметили подписчики.

Фото и видео: @volkovihome/ Instagram

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