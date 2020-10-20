«Есть от меня хоть что-нибудь?»: Екатерина Волкова делится семейным фото с дочкой и мужем
Фото: www.instagram.com/volkovihome/?hl=ru
Екатерина Волкова показала подросшую дочку Елизавету и поинтересовалась у подписчиков, на кого она похожа.
«На кого, по-вашему, Лиза похожа больше? Точнее — есть в ней что-то от меня вообще?», — подписала фото Екатерина.
На фотографии они сидят все вместе — Екатерина, Лиза и отец девочки, супруг актрисы Андрей Карпов.
«Не могу понять на кого похожа, но могу сказать точно, что Лиза очень красивая у вас», «Нижняя часть лица ваша ))) губы, подбородок)), а носик и глазки папины)», «Она от вас и мужа взяла всего понемногу, так это же классно, никому не обидно. Хотя может ещё поменяться», «Мама с папой похожи друг на друга! Ясные светящиеся глаза! И дочка похожа на родителей!!! Красивые!», — пишут подписчики.
Дочка Екатерины очень нравится ее поклонникам. Ранее в своем микроблоге актриса даже напугала своих подписчиков — она попробовала новый фильтр, который добавил ей и другим членам ее семьи лишних килограммов. Дочку Лизу и мужа Андрея эта участь тоже не обошла.
Ранее Екатерина привлекла к себе внимание интернет-сообщества довольно дерзким постом. Актриса решила поддержать женщин с небольшим размером груди и выложила фотографию без бюстгальтера. В комментариях ее активно поддержали подписчики, выкладывая известный момент из сериала «Воронины», где Волкова исполнила одну из главных ролей.
Во фрагменте ее героиня Вера подложила носки в бюстгальтер и заявила мужу, что увеличила грудь. Этим уроком она стремилась доказать ему, что большая грудь — это не самое главное.
Фото и видео: Instagram Екатерины Волковой
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