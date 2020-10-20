«Есть от меня хоть что-нибудь?»: Екатерина Волкова делится семейным фото с дочкой и мужем

Екатерина Волкова показала подросшую дочку Елизавету и поинтересовалась у подписчиков, на кого она похожа.

«На кого, по-вашему, Лиза похожа больше? Точнее — есть в ней что-то от меня вообще?», — подписала фото Екатерина.

На фотографии они сидят все вместе — Екатерина, Лиза и отец девочки, супруг актрисы Андрей Карпов.

«Не могу понять на кого похожа, но могу сказать точно, что Лиза очень красивая у вас», «Нижняя часть лица ваша ))) губы, подбородок)), а носик и глазки папины)», «Она от вас и мужа взяла всего понемногу, так это же классно, никому не обидно. Хотя может ещё поменяться», «Мама с папой похожи друг на друга! Ясные светящиеся глаза! И дочка похожа на родителей!!! Красивые!», — пишут подписчики.

Дочка Екатерины очень нравится ее поклонникам. Ранее в своем микроблоге актриса даже напугала своих подписчиков — она попробовала новый фильтр, который добавил ей и другим членам ее семьи лишних килограммов. Дочку Лизу и мужа Андрея эта участь тоже не обошла.