Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли стала мамой во второй раз

37-летняя звезда знаменитого турецкого сериала снова стала мамой. Новости о второй беременности актрисы появились в сентябре 2020 года. Тогда в интервью зарубежной прессе она обмолвилась, что находится на пятом месяце беременности. Знаменитость всячески старалась не показывать изменившуюся фигуру, она прятала ее под одеждой и принимала довольно-таки выгодные позы на фото, по которым было трудно определить счастливое положение.

Но совсем недавно Мерьем показала кадры стильной фотосессии в пеньюаре, где не стала скрывать большой живот.

А сегодня в своем аккаунте в Instagram звезда поделилась первыми кадрами из родильного дома с новорожденной малышкой. «Дорогая моя Лили Кои… Лара Джемайма, мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам… Будь бесконечно под защитой», — подписала фотографии новоиспеченная мамочка.