Беременная Мерьем Узерли блеснула в полупрозрачном платье и ковбойских сапогах
Фото: Instagram @meryemuzerlimeryem
Узерли позирует в двухслойном платье с верхом из полупрозрачного шифона с неброским растительным принтом. Длина миди и расслабленный силуэт снова скрыли округлившиеся формы, так интригующие поклонников. Наряд в духе кантри дополнен брутальными ковбойскими сапогами из фактурной замши цвета капучино. Финальные штрихи — многоярусные украшения: браслеты-шнурки и сразу несколько колец, замиксованные друг с другом на одном пальце.
Поклонники осыпали любимую актрису сотнями комплиментов и теплых слов. «Как всегда невероятная!», «Самая красивая беременная женщина», «Лучшая!», «Любимая Хюррем Султан», «Богиня!», «Какое красивое платье», «Такая милая», «Необычная красавица», — пишут в комментариях. О других стильных образах Мерьем Узерли читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @meryemuzerlimeryem / Globallook
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