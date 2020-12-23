Беременная Мерьем Узерли блеснула в полупрозрачном платье и ковбойских сапогах

Узерли позирует в двухслойном платье с верхом из полупрозрачного шифона с неброским растительным принтом. Длина миди и расслабленный силуэт снова скрыли округлившиеся формы, так интригующие поклонников. Наряд в духе кантри дополнен брутальными ковбойскими сапогами из фактурной замши цвета капучино. Финальные штрихи — многоярусные украшения: браслеты-шнурки и сразу несколько колец, замиксованные друг с другом на одном пальце.