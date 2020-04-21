passion.ru

Мужская рубашка и шляпа: звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина снялась в необычном образе

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Юлия Такшина

Фото: Instagram

Актриса поделилась кадром фотосессии с подписчиками в Instagram и собрала комплименты от своих почитателей.

Звезда сериала «Не родись красивой» — 39-летняя Юлия Такшина поделилась с фолловерами кадром с красивой фотосесии. Стилисты нарядили актрису в мужскую рубашку и соломенную шляпу и сделали укладку с крупными завитыми локонами.

Поклонники оценили фотографию, отметив, что образ необычен для романтичной Юлии.

«Отличный образ... И весьма неожиданный для вас», «Бог мой, как вы прекрасны! Голливуд на лопатках», «Красивое фото! И вы красавица!», «Очаровательная», — похвалили актрису в комментариях.

Напомним, Юлия Такшина растит двоих сыновей от партнера по сериалу Григория Антипенко. На днях актриса показала своих мальчиков-красавцев. Ранее Юлия признавалась, что ей трудно устроить личную жизнь, так она хотела бы видеть рядом с собой надежного мужчину, и неважно, какая у него внешность. Но пока она такого человека не встретила.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!