Мужская рубашка и шляпа: звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина снялась в необычном образе
Фото: Instagram
Звезда сериала «Не родись красивой» — 39-летняя Юлия Такшина поделилась с фолловерами кадром с красивой фотосесии. Стилисты нарядили актрису в мужскую рубашку и соломенную шляпу и сделали укладку с крупными завитыми локонами.
Поклонники оценили фотографию, отметив, что образ необычен для романтичной Юлии.
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— Ты тоже это ненавидишь? — Что? — Неловкое молчание. Почему людям обязательно нужно говорить о чем-то, чтобы почувствовать себя в своей тарелке? — Не знаю. Хороший вопрос. — Только когда находишь своего человека, можно молчать часами и получать при этом удовольствие. . #криминальноечтиво #удовольствие #диалог #кино
«Отличный образ... И весьма неожиданный для вас», «Бог мой, как вы прекрасны! Голливуд на лопатках», «Красивое фото! И вы красавица!», «Очаровательная», — похвалили актрису в комментариях.
Напомним, Юлия Такшина растит двоих сыновей от партнера по сериалу Григория Антипенко. На днях актриса показала своих мальчиков-красавцев. Ранее Юлия признавалась, что ей трудно устроить личную жизнь, так она хотела бы видеть рядом с собой надежного мужчину, и неважно, какая у него внешность. Но пока она такого человека не встретила.
Фото и видео: Instagram
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