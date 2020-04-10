Юлия Такшина показала новое фото с подросшими сыновьями-красавцами от Григория Антипенко

Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина показала подписчикам, как выросли ее сыновья-красавцы Иван и Федор, которых она родила от партнера по фильму Григория Антипенко.

«Я еще никогда так не ждала выходных! Онлайн-школа — это испытание для детей и их родителей! Мы делаем по 100 тестов в день. Программы виснут, результаты тестов до учителей не доходят. Приходится заново всё переделывать. На онлайн уроках дети новую информацию не воспринимают. Потому что у них нет ощущения школы. Они дома. В итоге я сама вынуждена детям объяснять новые темы. Но если с начальной школой я еще хоть как-то справляюсь, то с темами 6-го класса (особенно математика, русский язык, биология) у меня все, мягко говоря, идет туго», — пожаловалась актриса на нелегкую жизнь с детьми во время самоизоляции.