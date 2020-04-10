Юлия Такшина показала новое фото с подросшими сыновьями-красавцами от Григория Антипенко
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Фото: Instagram
Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина показала подписчикам, как выросли ее сыновья-красавцы Иван и Федор, которых она родила от партнера по фильму Григория Антипенко.
«Я еще никогда так не ждала выходных! Онлайн-школа — это испытание для детей и их родителей! Мы делаем по 100 тестов в день. Программы виснут, результаты тестов до учителей не доходят. Приходится заново всё переделывать. На онлайн уроках дети новую информацию не воспринимают. Потому что у них нет ощущения школы. Они дома. В итоге я сама вынуждена детям объяснять новые темы. Но если с начальной школой я еще хоть как-то справляюсь, то с темами 6-го класса (особенно математика, русский язык, биология) у меня все, мягко говоря, идет туго», — пожаловалась актриса на нелегкую жизнь с детьми во время самоизоляции.
Роман Юлии Такшиной и Григория Антипенко длился шесть лет, расстались они в 2012 году. С тех пор Юлия так и не обрела личного счастья, но она отмечает, что с бывшим избранником они по-прежнему семья, и вместе воспитывают детей.
Всего у актера четверо детей: старший Александр от первого брака, Иван и Федор — от союза с Юлией, а четвертого сына Афанасия актеру родила его тайная жена, которую он никому не показывает.
Фото и видео: Instagram
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