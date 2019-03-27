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«Мы все еще семья»: Юлия Такшина не держит зла на экс-мужа Григория Антипенко

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я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Такшина

Фото: Instagram
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38-летняя актриса появилась в студии программы «Судьба человека».

Многие знают, что звезды сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина и Григорий Антипенко долгое время были вместе и растили двоих сыновей. Однако в 2012 году пара рассталась, и с тех пор Юлия была одна. По ее словам в студии шоу «Судьба человека», она считает Григория родным и близким человеком, несмотря на боль после разрыва.

«Мы все еще семья. Бывает такое, что я просто выхожу из себя, не могу успокоить сыновей. Тогда я звоню Грише, он разговаривает с ними несколько минут, и вот уже мальчики ложатся спать. Он о детях очень заботится, часто с ними видится», — призналась Такшина.

Сейчас 11-летний Иван и 9-летний Федор часто сопровождают маму на съемках и присутствуют на ее спектаклях. В разговоре с ведущим программы Борисом Корчевниковым артистка подчеркнула, что ко всему относится с философией, и если ей сейчас нужно примириться с женским одиночеством ради семейного счастья, Юлия готова пойти на это.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Alexei Pantsikov / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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