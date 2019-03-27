«Мы все еще семья»: Юлия Такшина не держит зла на экс-мужа Григория Антипенко

Многие знают, что звезды сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина и Григорий Антипенко долгое время были вместе и растили двоих сыновей. Однако в 2012 году пара рассталась, и с тех пор Юлия была одна. По ее словам в студии шоу «Судьба человека», она считает Григория родным и близким человеком, несмотря на боль после разрыва.

«Мы все еще семья. Бывает такое, что я просто выхожу из себя, не могу успокоить сыновей. Тогда я звоню Грише, он разговаривает с ними несколько минут, и вот уже мальчики ложатся спать. Он о детях очень заботится, часто с ними видится», — призналась Такшина.