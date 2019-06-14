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Комедийная актриса Ольга Кузьмина разводится с мужем после 14 лет брака

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Кузьмина

Фото: Instagram
О непростом решении актриса рассказала в социальных сетях.

31-летняя Ольга Кузьмина – востребованная актриса. Она не сходит с экранов телевизоров: она снимается в комедийных сериалах и рекламных роликах. Героини Ольги всегда улыбчивые, веселые и беззаботные. Кузьмина полюбилась публике после появления в сериалах «Кухня» и «Отель "Элеон"».

И внезапно она шокировала подписчиков признанием, что в ее жизни все не так гладко, как может показаться, и она переживает непростой период – развод с мужем. Ранее актриса не раз благодарила супруга Алексея за поддержку, хотя никогда его не показывала публике. Объясняя это тем, что он человек не публичный, да и профессия у него серьезная – Алексей работает старшим психологом в ОМОНе.

«Ну, что же... Кажется, настало время взглянуть правде в глаза и серьезно поговорить... Мы с мужем прожили вместе 14 лет. Мне было 17, когда мы познакомились, а ему 20. Учились вместе в институте, вместе вошли во взрослую жизнь», - рассказала Ольга (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Она добавила, что за годы супружества менялись обстоятельства, жизнь и они с мужем. Но счастливые отношения возможны только, когда перемены муж с женой переживают вместе, помогая и радуясь вместе.

Ольга прощается с сериалом «Кухня», экскурсия по студии

«А еще я поняла, что очень важно говорить. Мы привыкли, что вторая половина и так знает о наших чувствах, но, как оказалось, далеко не всегда. Что-то не так, но оба промолчали, каждый решил проблему внутри себя. Ты обижаешься, злишься, раздражаешься, но продолжаешь сохранять «покерфейс» во благо семьи. И раскрутить этот клубок непонимания обратно практически нет шансов! Поэтому если что-то не так - не молчите, делитесь сомнениями со своим любимым человеком...», - дала Ольга совет подписчикам.

Актриса также добавила, что влюбленный человек думает прежде всего о счастье своего спутника жизни, а потом о себе. Но если эго становится слишком сильным, то найти место любви уже сложно. «Но не забывайте о себе, не растворяйтесь в другом. Помните кто вы и что хотите от жизни. Любовь возможна только между двумя сформировавшимися личностями...».

Ольга адресовала и несколько слов мужу: «Я благодарна тебе за все. За нашу жизнь, наше взросление и развитие, за нашего сына! Ты останешься в моем сердце, ведь первая любовь - это навсегда. Но пришло время сказать друг другу спасибо и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас. Я желаю тебе счастья!».

Актриса не уточнила, состоялся ли уже развод и когда она получит статус свободной женщины.

«Грустно,но главное вы осознали и отпустили всю ситуацию, надо теперь не зацикливаться и двигаться вперед ,вы сильная,мудрая,красивая женщина, мама. Счастья ,терпения вам»,

«Я представляю что у Вас в нутри! Это очень тяжело! И каждая фраза так продуманная, так правильна! Но счастье, оно где то за поворотом. Вы замечательная!»,

«Очень мудро и сильно понять и признать это! Желаю вам счастья!», - поддержали Ольгу поклонники.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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