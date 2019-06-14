Комедийная актриса Ольга Кузьмина разводится с мужем после 14 лет брака

«А еще я поняла, что очень важно говорить. Мы привыкли, что вторая половина и так знает о наших чувствах, но, как оказалось, далеко не всегда. Что-то не так, но оба промолчали, каждый решил проблему внутри себя. … Ты обижаешься, злишься, раздражаешься, но продолжаешь сохранять «покерфейс» во благо семьи. И раскрутить этот клубок непонимания обратно практически нет шансов! Поэтому если что-то не так - не молчите, делитесь сомнениями со своим любимым человеком...», - дала Ольга совет подписчикам.

Актриса также добавила, что влюбленный человек думает прежде всего о счастье своего спутника жизни, а потом о себе. Но если эго становится слишком сильным, то найти место любви уже сложно. «Но не забывайте о себе, не растворяйтесь в другом. Помните кто вы и что хотите от жизни. Любовь возможна только между двумя сформировавшимися личностями...».

Ольга адресовала и несколько слов мужу: «Я благодарна тебе за все. За нашу жизнь, наше взросление и развитие, за нашего сына! Ты останешься в моем сердце, ведь первая любовь - это навсегда. Но пришло время сказать друг другу спасибо и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас. Я желаю тебе счастья!».

Актриса не уточнила, состоялся ли уже развод и когда она получит статус свободной женщины.