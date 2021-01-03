«Звезда пустыни!» Анастасия Решетова облачилась в шелка и произвела фурор в Сети

В комментариях модели написали немало комплиментов: «Шикарна», «Какая красивая», «Глаза», «Бомба как красиво», «Ну что за красавица», «Красивая! Вам идет такой макияж!», «Ах эта не забываемая красота», «Звезда пустыни», «Так красиво», «Невероятная!», «Богиня», «Хороша», «Роскошная», «Как ей идут эти шикарные платки».

К слову, недавно мы писали, как Анастасия Решетова встретила Новый год в шикарном сверкающем платье на пляже: «Богиня». В своем блоге Анастасия поделилась шикарной фотографией с пляжа вместе с сыном Ратиком.

А вам понравилось фото Анастасии Решетовой? Делитесь своим мнением в комментариях!