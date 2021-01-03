«Звезда пустыни!» Анастасия Решетова облачилась в шелка и произвела фурор в Сети
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Анастасия Решетова встретила Новый год в Дубае вместе со своим сыном Ратмиром и подругой, актрисой Натальей Рудовой. В своем сториз Анастасия, отвечая на вопрос поклонников, рассказала, что Тимати хотел встретить Новый год с ними, Алисой и Симоной, но она очень давно планировала эту поездку. Во время путешествия по пустыне модель устроила эффектную фотосессию, облачившись в шелка. Ей сделали эффектный макияж с черными стрелками в восточном стиле. Звезда поделилась видео, в котором показала процесс съемки и написала: «Ждите красоту!».
В комментариях модели написали немало комплиментов: «Шикарна», «Какая красивая», «Глаза», «Бомба как красиво», «Ну что за красавица», «Красивая! Вам идет такой макияж!», «Ах эта не забываемая красота», «Звезда пустыни», «Так красиво», «Невероятная!», «Богиня», «Хороша», «Роскошная», «Как ей идут эти шикарные платки».
К слову, недавно мы писали, как Анастасия Решетова встретила Новый год в шикарном сверкающем платье на пляже: «Богиня». В своем блоге Анастасия поделилась шикарной фотографией с пляжа вместе с сыном Ратиком.
А вам понравилось фото Анастасии Решетовой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!