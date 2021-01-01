Тимати встретил Новый год вместе с дочкой и Аленой Шишковой в гостях у Киркорова
Фото: www.instagram.com/simona280/
Тимати не перестает удивлять поклонников дружескими и порой неоднозначными отношениями со двумя своими бывшими возлюбленными, Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой. Ранее в Сети появились слухи о том, что Решетова появится в шоу «Холостяк», где принимает участие Тимати. А теперь он провел Новый год вместе с мамой своей дочки Алисы, Аленой Шишковой.
Фотографиями с вечеринки опубликовала мать Тимати в своем блоге — на фото Алиса играет с дочкой Киркорова, Аллой-Викторией, а Алена вместе с Филиппом Киркоровым и дочкой позируют с Дедом Морозом и Снегурочкой на фоне елки .
Подписчики Симоны прокомментировали фотографии:
«Алёну не узнать, как говорят в своём инстаграме ты другой человек)», «Любимые девочки Симоны», «Вы помирили сына с Аленой! Какая вы замечательная свекровь!», «Алену не узнала, как она изменилась до неузнаваемости», «Супер, Алиса встретила Новый год с мамой и папой», «Очень красивые девочки», «Алиса красавица».
Анастасия Решетова вместе с сыном Ратмиром, тем временем, встретила Новый год в Дубае.
Фото и видео: Instagram Симоны Юнусовой
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