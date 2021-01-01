Тимати встретил Новый год вместе с дочкой и Аленой Шишковой в гостях у Киркорова

Тимати не перестает удивлять поклонников дружескими и порой неоднозначными отношениями со двумя своими бывшими возлюбленными, Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой. Ранее в Сети появились слухи о том, что Решетова появится в шоу «Холостяк», где принимает участие Тимати. А теперь он провел Новый год вместе с мамой своей дочки Алисы, Аленой Шишковой.

Фотографиями с вечеринки опубликовала мать Тимати в своем блоге — на фото Алиса играет с дочкой Киркорова, Аллой-Викторией, а Алена вместе с Филиппом Киркоровым и дочкой позируют с Дедом Морозом и Снегурочкой на фоне елки .