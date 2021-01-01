Анастасия Решетова встретила Новый год в шикарном сверкающем платье на пляже: «Богиня»
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Анастасия Решетова встретила Новый год в Дубае вместе со своим сыном Ратмиром и подругой, актрисой Натальей Рудовой. В своем сториз Анастасия, отвечая на вопрос поклонников, рассказала, что Тимати хотел встретить Новый год с ними, Алисой и Симоной, но она очень давно планировала эту поездку.
В главную ночь года Анастасия блистала в великолепном сверкающем платье в пол с открытыми плечами и длинными широкими рукавами. Ратмир тоже в праздничном наряде — его одели в смокинг.
«Прощай, 2020! Скучать не будем», — пишет Анастасия.
Подписчики пришли в восторг от шикарного образа Анастасии:
«Ну что за бриллиант», «Шикарная женщина», «Охренеть, какая красота», «Ух ты! Самое красивое фото в ленте сегодня», «Если бы не Ратмир, не узнала бы и вовсе», «Охеренная фотка», «Как можно быть такой красивой?», «Wow! Невероятная», «Богиня», «О, какая красота. Здоровья и благополучия вам», «Бомбическая Настя».
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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