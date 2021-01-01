Анастасия Решетова встретила Новый год в шикарном сверкающем платье на пляже: «Богиня»

В главную ночь года Анастасия блистала в великолепном сверкающем платье в пол с открытыми плечами и длинными широкими рукавами. Ратмир тоже в праздничном наряде — его одели в смокинг.

«Прощай, 2020! Скучать не будем», — пишет Анастасия.

Подписчики пришли в восторг от шикарного образа Анастасии:

«Ну что за бриллиант», «Шикарная женщина», «Охренеть, какая красота», «Ух ты! Самое красивое фото в ленте сегодня», «Если бы не Ратмир, не узнала бы и вовсе», «Охеренная фотка», «Как можно быть такой красивой?», «Wow! Невероятная», «Богиня», «О, какая красота. Здоровья и благополучия вам», «Бомбическая Настя».