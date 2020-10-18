Звезда «Полицейского с Рублевки» вышла замуж за румынского режиссера

Роман Гришиной и Настойу сказался и на их творческой деятельности. Пара является соавторами и соорганизаторами международного фестиваля короткометражных фильмов Moscow Shorts. Его формат предусматривает ежемесячный показ подборки лент, а раз в год проводится награждение.

Напомним, этой осенью вышла замуж и другая звезда знаменитого сериала с участием Александра Петрова. А другая актриса «Полицейского с Рублевки» родила дочь.