Звезда «Полицейского с Рублевки» вышла замуж за румынского режиссера
Фото: Instagram
Актриса Рина Гришина, известная по роли Насти Рыбкиной в сериале «Полицейский с Рублевки», вышла замуж за румынского режиссера Алекса Настойу. Несколько лет назад пара познакомилась благодаря работе и общему увлечению съемками короткометражных фильмов. О радостном событии 33-летняя артистка сообщила в соцсетях, опубликовав фото своей руки и руки избранника с обручальными кольцами.
Ну что, ребятки. Замуж меня больше не звать,
— красноречиво подписала фото Рина Гришина. Со свадьбой коллегу поздравила актриса и партнерша по сериалу «Полицейский с Рублевки» Александра Бортич, звезда «Интернов» Светлана Камынина, а также остальные подписчики. «Счастья и всего самого!!!», «Будьте самыми счастливыми», «Да, ладно?! Поздравляю!», «Рыбкина, не-е-е-ет, что ты творишь!», «Совет да любовь молодым!» — написали актрисе.
Роман Гришиной и Настойу сказался и на их творческой деятельности. Пара является соавторами и соорганизаторами международного фестиваля короткометражных фильмов Moscow Shorts. Его формат предусматривает ежемесячный показ подборки лент, а раз в год проводится награждение.
Напомним, этой осенью вышла замуж и другая звезда знаменитого сериала с участием Александра Петрова. А другая актриса «Полицейского с Рублевки» родила дочь.
Фото и видео: @alexnastoiu, @rinagrishina/Instagram
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