Актриса сериалов «Полицейский с рублевки» и «Улыбка лиса» Алина Титова вышла замуж
Фото: www.instagram.com/titalinaaa/
Актриса сериалов «Полицейский с Рублевки. Снова дома», «Улыбка лиса», «Отражение радуги» и других — 28-летняя Алина Титова вышла замуж. На ее странице в Instagram появились фото и видео с торжества, но имя мужа она не назвала и его лица не показала.
Молодожены выбрали светлые наряды: Алина — лаконичное платье с открытой спиной и длинным шлейфом, а ее супруг — белые брюки и рубашку. Праздник проходил в окружении членов семьи на открытой террасе на фоне гор.
Кстати, платье невесте отпаривал отец, мама с этой задачей не справилась. Об этом рассказала сама невеста, показав, как папа, придерживая шелковые складки, лихо орудует отпаривателем.
«Я еще до армии матери тюль разглаживал. Так что справлюсь», — гордо заявил отец невесты.
В микроблоге Алина Титова редко делится снимками с избранником. Он изредка мелькает на ее странице, и то со спины.
Отметим, что на счету Титовой — роли в 12 фильмах и сериалах.
Фото и видео: Instagram Алины Титовой
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