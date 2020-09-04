Актриса сериалов «Полицейский с рублевки» и «Улыбка лиса» Алина Титова вышла замуж

Молодожены выбрали светлые наряды: Алина — лаконичное платье с открытой спиной и длинным шлейфом, а ее супруг — белые брюки и рубашку. Праздник проходил в окружении членов семьи на открытой террасе на фоне гор.

Кстати, платье невесте отпаривал отец, мама с этой задачей не справилась. Об этом рассказала сама невеста, показав, как папа, придерживая шелковые складки, лихо орудует отпаривателем.

«Я еще до армии матери тюль разглаживал. Так что справлюсь», — гордо заявил отец невесты.

В микроблоге Алина Титова редко делится снимками с избранником. Он изредка мелькает на ее странице, и то со спины.

Отметим, что на счету Титовой — роли в 12 фильмах и сериалах.