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Актриса сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой: «Спасибо, что выбрала нас!»

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Анастасия Стежко

Фото: Instagram

30-летняя Анастасия Стежко и ее супруг Дмитрий Старостин стали родителями девочки.

Актриса Анастасия Стежко, сыгравшая в «Полицейском на Рублевке» Лилю Карасеву, впервые стала мамой. Актриса поделилась счастьем с подписчиками и показала первое фото из роддома.

«Доченька... Спасибо, что выбрала нас. Ты просто невероятная! А я сегодня в 9.45 стала мамой. Это самое большое счастье, мой самый главный подарок. Смотрю на нее, плачу и не могу остановиться», — написала Анастасия в микроблоге.

«Настя, поздравляю! Растите здоровыми и счастливыми!», — пожелала Елена Кулецкая. «Урааа!!!», — обрадовалась Глафира Тарханова. «Настя, поздравляю!!!!», — присоединилась Ингрид Олеринская.

В сентябре 2019 года Анастасия Стежко вышла замуж за Дмитрия Старостина после 5 лет отношений.

Фото и видео: Instagram

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