Актриса сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой: «Спасибо, что выбрала нас!»

Актриса Анастасия Стежко, сыгравшая в «Полицейском на Рублевке» Лилю Карасеву, впервые стала мамой. Актриса поделилась счастьем с подписчиками и показала первое фото из роддома.

«Доченька... Спасибо, что выбрала нас. Ты просто невероятная! А я сегодня в 9.45 стала мамой. Это самое большое счастье, мой самый главный подарок. Смотрю на нее, плачу и не могу остановиться», — написала Анастасия в микроблоге.