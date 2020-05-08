Актриса сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой: «Спасибо, что выбрала нас!»
Фото: Instagram
Актриса Анастасия Стежко, сыгравшая в «Полицейском на Рублевке» Лилю Карасеву, впервые стала мамой. Актриса поделилась счастьем с подписчиками и показала первое фото из роддома.
«Доченька... Спасибо, что выбрала нас. Ты просто невероятная! А я сегодня в 9.45 стала мамой. Это самое большое счастье, мой самый главный подарок. Смотрю на нее, плачу и не могу остановиться», — написала Анастасия в микроблоге.
«Настя, поздравляю! Растите здоровыми и счастливыми!», — пожелала Елена Кулецкая. «Урааа!!!», — обрадовалась Глафира Тарханова. «Настя, поздравляю!!!!», — присоединилась Ингрид Олеринская.
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Officially married 👰🤵 Теперь официально!)) Мы стали мужем и женой ✨ Вчера был сказочный вечер!!! Душевный, яркий, искрящийся, добрый! Благодарю всех, кто разделил этот вечер с нами 🥰 А так же тех, кто передал нам самые тёплые слова! P.S. Ну и теперь я Старостина Анастасия 😅 В кино конечно оставлю свою прежнюю, но в жизни теперь #женастаростина #димаинастя
В сентябре 2019 года Анастасия Стежко вышла замуж за Дмитрия Старостина после 5 лет отношений.
Фото и видео: Instagram
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