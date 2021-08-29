Звезда «Кухни» Мария Горбань устроила 3-недельному сыну первую фотосессию

Мария Горбань родила второго ребенка в одной из клиник Майами и поэтому пока остается в США. Актриса и ее супруг погружены не только в заботы о новорожденном сыне, но и в общение с ним. Поют ему песни под гитару, катают на коляске и даже уже сводили в зоопарк. Скоро звездная семья должна вернуться в Россию.