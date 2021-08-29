Звезда «Кухни» Мария Горбань устроила 3-недельному сыну первую фотосессию
Сын актрисы Марии Горбань Нилан, который появился на свет в начале августа этого года, уже поучаствовал в первой профессиональной фотосессии. Звездная мама ради этой съемки пригласила в США, где она находится после родов, фотографов из России и Канады.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
34-летняя актриса поделилась кадрами того, как происходила съемка. Как водится в таких случаях, ребенок спал, а на фоне был включен «белый шум», чтобы ничто не нарушало сон малыша.
Мария Горбань посетовала, что ее 6-летняя дочь Стефания при рождении не поучила подобной фотосессии.
Мария Горбань родила второго ребенка в одной из клиник Майами и поэтому пока остается в США. Актриса и ее супруг погружены не только в заботы о новорожденном сыне, но и в общение с ним. Поют ему песни под гитару, катают на коляске и даже уже сводили в зоопарк. Скоро звездная семья должна вернуться в Россию.
Фото и видео: Instagram
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