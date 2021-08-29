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Звезда «Кухни» Мария Горбань устроила 3-недельному сыну первую фотосессию

Несмотря на то, что папа ребенка и супруг Марии Кирилл Зоткин сам является профессиональным фотографом, съемкой новорожденного Нилана занялись специалисты из Москвы и Канады. Для этого они специально прилетели в США, где сейчас находится актриса вместе с мужем и ребенком. Кадрами процесса съемки Мария Горбань поделилась в соцсетях, с сожалением отметив, что на момент рождения дочери Стефании у нее не было возможности организовать подобный проект.
Звезда «Кухни» Мария Горбань устроила 3-недельному сыну первую фотосессию

Сын актрисы Марии Горбань Нилан, который появился на свет в начале августа этого года, уже поучаствовал в первой профессиональной фотосессии. Звездная мама ради этой съемки пригласила в США, где она находится после родов, фотографов из России и Канады.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Мария Горбань и ее супруг Кирилл Зоткин

Фото: Instagram

34-летняя актриса поделилась кадрами того, как происходила съемка. Как водится в таких случаях, ребенок спал, а на фоне был включен «белый шум», чтобы ничто не нарушало сон малыша.

Мария Горбань посетовала, что ее 6-летняя дочь Стефания при рождении не поучила подобной фотосессии.

Мария Горбань родила второго ребенка в одной из клиник Майами и поэтому пока остается в США. Актриса и ее супруг погружены не только в заботы о новорожденном сыне, но и в общение с ним. Поют ему песни под гитару, катают на коляске и даже уже сводили в зоопарк. Скоро звездная семья должна вернуться в Россию.

Фото и видео: Instagram

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