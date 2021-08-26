Мария Горбань с маленьким сыном провели день в зоопарке и готовятся к возвращению в Россию

Девочка не один год была звездой маминого Instagram и любимицей подписчиков. Пока родители находились в Майами, 7-летняя девочка проводила время с бабушкой и другими родственниками — скучать ей не приходилось, а связь с мамой и папой поддерживала через видеосвязь.

Напомним, Мария Горбань и Кирилл Зоткин поженились в феврале этого года после 5 лет отношений. Звукорежиссер сделал предложение руки и сердца актрисе во время совместного отдыха на Бали, что стало для Марии полной неожиданностью. Как признавалась маолодая мама, ее вторая беременность была осознанной. Актриса была уверена в своем избраннике и в своих чувствах к нему.