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Мария Горбань с маленьким сыном провели день в зоопарке и готовятся к возвращению в Россию

Артистка посетила парк развлечений в Майами и выбрала по этому случаю отличную компанию — взяла с собой любимого мужа и новорожденного сыночка Нилана, который с первых дней активно знакомится с миром вокруг. А причина тому — неуемная энергия родителей.
Мария Горбань с маленьким сыном провели день в зоопарке и готовятся к возвращению в Россию

Мария Горбань и Кирилл Зоткин не останавливаются ни на секунду: поют песни под гитару, катаются на роликах и танцуют с коляской посреди набережной. А теперь, решили познакомить ребенка с экзотическими животными: фламинго и жирафами. Для такого приключения, сама мама надела джинсовую юбку и кремовую майку, а для сына — подобрала мятный комбинезон.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария поделилась трогательными фото с малышом

Фото: Личный Instagram @gorban_masha

В последние дни прибывания в Америке, куда Мария целенаправленно прилетела для рождения ребенка, они стараются максимально напитаться впечатлениями. Совсем скоро, они возвращаются в Россию, где их с нетерпением ждет старшая дочь Марии от первого брака — Стефания.

Девочка не один год была звездой маминого Instagram и любимицей подписчиков. Пока родители находились в Майами, 7-летняя девочка проводила время с бабушкой и другими родственниками — скучать ей не приходилось, а связь с мамой и папой поддерживала через видеосвязь.

Напомним, Мария Горбань и Кирилл Зоткин поженились в феврале этого года после 5 лет отношений. Звукорежиссер сделал предложение руки и сердца актрисе во время совместного отдыха на Бали, что стало для Марии полной неожиданностью. Как признавалась маолодая мама, ее вторая беременность была осознанной. Актриса была уверена в своем избраннике и в своих чувствах к нему.

Фото и видео: Instagram

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