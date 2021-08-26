Мария Горбань с маленьким сыном провели день в зоопарке и готовятся к возвращению в Россию
Мария Горбань и Кирилл Зоткин не останавливаются ни на секунду: поют песни под гитару, катаются на роликах и танцуют с коляской посреди набережной. А теперь, решили познакомить ребенка с экзотическими животными: фламинго и жирафами. Для такого приключения, сама мама надела джинсовую юбку и кремовую майку, а для сына — подобрала мятный комбинезон.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @gorban_masha
В последние дни прибывания в Америке, куда Мария целенаправленно прилетела для рождения ребенка, они стараются максимально напитаться впечатлениями. Совсем скоро, они возвращаются в Россию, где их с нетерпением ждет старшая дочь Марии от первого брака — Стефания.
Девочка не один год была звездой маминого Instagram и любимицей подписчиков. Пока родители находились в Майами, 7-летняя девочка проводила время с бабушкой и другими родственниками — скучать ей не приходилось, а связь с мамой и папой поддерживала через видеосвязь.
Напомним, Мария Горбань и Кирилл Зоткин поженились в феврале этого года после 5 лет отношений. Звукорежиссер сделал предложение руки и сердца актрисе во время совместного отдыха на Бали, что стало для Марии полной неожиданностью. Как признавалась маолодая мама, ее вторая беременность была осознанной. Актриса была уверена в своем избраннике и в своих чувствах к нему.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram