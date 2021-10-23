Звезда «Кухни» Мария Горбань крестила 2-месячного сына: фото

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон»» Мария Горбань устроила крестины сыну Нилану. Мальчик появился на свет 5 августа, и пока ему не исполнилось и трех месяцев. Вместе с супругом Кириллом Зоткиным и дочерью Стефанией, а также крестными ребенка актриса посетила один из столичных храмов. Фотографиями с церемонии Мария поделилась на своей странице в соцсетях.