Звезда «Кухни» Горбань устроила парад образов в огненных платьях со смелым декольте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда сериалов «Кухня», «Гранд» и «Проект «Анна Николаевна» Мария Горбань оригинально продемонстрировала востановленную после родов фигуру. 34-летняя актриа, которая в начале августа родила второго ребенка, поделилась в соцсетях целой галерей обраов в нарядах различных оттенков красного. Огненные мини-платья, комбез и костюм объединил не только цвет, но и весьма смелая глубина декольте.
В подписи Мария сообщила, что получила роль мечты, намекнув, что наряды относятся к образу ее героини, но не стала раскрывать названия предстоящего проекта. Зато поинтересовалась, идет ли ей красный, на что, разумеется, подписчики ответили утвердительно, причем единогласно. Поклонников также восхитила фигура и формы актрисы, выглядящей так, словно еще два месяца назад она не готовилась к родам сына.
Напомним, в августе Мария Горбань родила сына своему нынешнему супругу Кириллу Зоткину. Пара некоторое время оставалась в США, где прошли роды, но затем вернулась в Россию. Также у Марии Горбань есть 7-летняя дочь Стефания от предыдущих отношений.
Фото и видео: @gorban_masha/Instagram