Звезда «Кухни» Горбань устроила парад образов в огненных платьях со смелым декольте

В подписи Мария сообщила, что получила роль мечты, намекнув, что наряды относятся к образу ее героини, но не стала раскрывать названия предстоящего проекта. Зато поинтересовалась, идет ли ей красный, на что, разумеется, подписчики ответили утвердительно, причем единогласно. Поклонников также восхитила фигура и формы актрисы, выглядящей так, словно еще два месяца назад она не готовилась к родам сына.

Напомним, в августе Мария Горбань родила сына своему нынешнему супругу Кириллу Зоткину. Пара некоторое время оставалась в США, где прошли роды, но затем вернулась в Россию. Также у Марии Горбань есть 7-летняя дочь Стефания от предыдущих отношений.