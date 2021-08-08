Звезда «Кухни» Горбань выписалась из роддома и показала фото сына
Актриса Мария Горбань, недавно родившая сына своему супругу Кириллу Зоткину, выписалась из роддома. Нилан появился на свет 5 августа в одной из клиник США. Роды прошли без осложнений, так что медики не стали задерживать маму и малыша под своим присмотром.
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Фото: Instagram
В сторис 34-летняя звезда сериала «Кухня» поделилась первыми кадрами с малышом.
Кроме того Мария Горбань опубликовала и кадры с выписки. Супруг-фотограф встретил любимую огромным букетом цветов. На втором кадре оказался запечатлен и сам Нилан.
Для Марии Горбань этот ребенок стал вторым. У звезды уже есть дочь Стефания, которой в сентябре этого года исполнится 7 лет. С Кириллом Зоткиным Мария Горбань встречалась последние несколько лет, а в феврале 2021-го пара узаконила отношения. В апреле супруги рассекретили грядущее пополнение в семье, Мария Горбань снялась для глянца, продемонстрировав большой живот.
Фото и видео: Instagram
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