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Звезда «Кухни» Горбань выписалась из роддома и показала фото сына

34-летняя актриса Мария Горбань три дня назад стала матерью во второй раз. У нее и ее супруга, фотографа Кирилла Зоткина родился сын. Мальчик появился на свет в одной из американских клиник. Роды прошли хорошо, так что звезду сериала «Кухня» выписали уже через несколько дней. Мария Горбань поделилась кадрами с выписки и приезда в отель, заодно показав новорожденного наследника. На одном из кадров маленький Нилан был запечатлен в переносной колыбели.