passion.ru

Звезда «Кухни» Горбань выписалась из роддома и показала фото сына

34-летняя актриса Мария Горбань три дня назад стала матерью во второй раз. У нее и ее супруга, фотографа Кирилла Зоткина родился сын. Мальчик появился на свет в одной из американских клиник. Роды прошли хорошо, так что звезду сериала «Кухня» выписали уже через несколько дней. Мария Горбань поделилась кадрами с выписки и приезда в отель, заодно показав новорожденного наследника. На одном из кадров маленький Нилан был запечатлен в переносной колыбели.
Звезда «Кухни» Горбань выписалась из роддома и показала фото сына

Актриса Мария Горбань, недавно родившая сына своему супругу Кириллу Зоткину, выписалась из роддома. Нилан появился на свет 5 августа в одной из клиник США. Роды прошли без осложнений, так что медики не стали задерживать маму и малыша под своим присмотром.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Мария Горбань с мужем Кириллом Зоткиным

Фото: Instagram

В сторис 34-летняя звезда сериала «Кухня» поделилась первыми кадрами с малышом.

Кроме того Мария Горбань опубликовала и кадры с выписки. Супруг-фотограф встретил любимую огромным букетом цветов. На втором кадре оказался запечатлен и сам Нилан.

Для Марии Горбань этот ребенок стал вторым. У звезды уже есть дочь Стефания, которой в сентябре этого года исполнится 7 лет. С Кириллом Зоткиным Мария Горбань встречалась последние несколько лет, а в феврале 2021-го пара узаконила отношения. В апреле супруги рассекретили грядущее пополнение в семье, Мария Горбань снялась для глянца, продемонстрировав большой живот.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram